به گزارش خبرنگار مهر، حسین قربانی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آخرین مهلت ارسال آثار 15 تیر ماه 92 است، اظهار داشت: این تاریخ به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود و علاقه مندان باید با توجه به محورهای جشنواره آثار خود را به این دبیرخانه ارسال کنند.

وی افزود: محورهای چهارمین دوره این جشنواره شامل "صنعت نفت و دفاع مقدس"، "نگاه عمیق و جدی به جنبه‌های مختلف جهاد، ایثار، مقاومت، شهادت و پایداری در دفاع مقدس"، "انعکاس صبر، پایداری و مقاومت رزمندگان و خانواده های شهدا و جانبازان در دفاع مقدس" است.

قربانی ادامه داد: "پایداری آزادگان در دوران دفاع مقدس"، "معرفی شخصیت های تاثیرگذار هشت سال دفاع مقدس" و "هشت سال دفاع مقدس و تاثیرات پس از آن بر جامعه" از دیگر محور های چهارمین جشنواره استانی تئاتر دفاع مقدس استان بوشهر است.

دبیر جشنواره تئاتر دفاع مقدس استان بوشهر با بیان اینکه 25 تیرماه اعلام نتایج بازخوانی متون و طرح های پیشنهادی ارسالی به دبیرخانه جشنواره است، افزود: نتایج پس از بررسی از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان منطقه ویژه پارس به اطلاع عموم خواهد رسید.

وی با بیان اینکه متون ارسالی باید در حوزه دفاع مقدس بوده و آثاری که حایز چنین ویژگی نباشند به تشخیص هیات بازخوان اجازه ورود به مرحله بازبینی را نخواهد داشت،تاکید کرد:گروه های متقاضی شرکت در جشنوراه باید مجوز ثبت داشته باشند و در غیر این صورت باید از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا سایر نهادهای فرهنگی مورد تایید باشند.

قربانی در پایان بیان داشت: به گروه‌های راه یافته به جشنواره بنا به تشخیص دبیرخانه کمک هزینه نقدی پرداخت خواهد شد.