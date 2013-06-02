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۱۲ خرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۳۰

با حضور وزير كشور و رئيس سازمان صدا و سيما دنبال شد ؛

مناظره نامزدها در هيأت اجرايي مركزي انتخابات بررسی شد

مناظره نامزدها در هيأت اجرايي مركزي انتخابات بررسی شد

با حضور وزير كشور و رئيس سازمان صدا و سيما مناظره نامزدها در هيأت اجرايي مركزي انتخابات مورد بررسي قرار گرفت .

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور وزير كشور و رئيس سازمان صدا و سيما مناظره نامزدها در هيأت اجرايي مركزي انتخابات مورد بررسي قرار گرفت .

گفتني است ، به دنبال جلسه روز گذشته هيأت اجرايي مركزي انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري ، بعدازظهر امروز يكشنبه هفتمين جلسه هيأت مزبور به صورت فوق العاده به رياست وزير كشور و رئيس هيأت اجرايي مركزي انتخابات و با حضور رئيس سازمان صدا و سيما برگزار شد.

بر اساس اين گزارش ؛ در اين جلسه روند تبليغات نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري و نحوه و كيفيت مناظره ها در رسانه ملي مورد بررسي ، گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت .

کد مطلب 2068689

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