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۱۲ خرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۲۸

با بدرقه مردم/

220نفر از مردم دیر به مرقد امام راحل اعزام شدند

220نفر از مردم دیر به مرقد امام راحل اعزام شدند

دیر- خبرگزاری مهر: به منظور شرکت در مراسم سالروز ارتحال امام خمینی(ره) 220نفر از مردم دیر به مرقد امام راحل اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران سیدالشهداشهرستان دیر بعدازظهر یکشنبه در آئین اعزام این زائران اظهار داشت: همزمان با سالگرد ارتحال بنیانگذارجمهوری اسلامی تعداد220نفر از اقشار مختلف مردم ولایت مدار و انقلابی شهرستان دیر به مرقدامام خمینی(ره) اعزام شدند.

سرهنگ حسن فخرایی افزود: این کاروان در قالب چهار دستگاه اتوبوس و دو دستگاه مینی بوس و دو خودرو سبک به مدت سه روز به مرقد امام راحل اعزام شدند.

وی ادامه داد: حضور گسترده، پرشور و حماسی مردم در آیین سالگرد ارتحال امام (ره) نشانه وفاداری مردم به بنیان گذار جمهوری اسلامی و اطاعات از رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

فخرایی افزود: زیارت حضرت معصومه(س)، شاه عبدالعظیم، شهدای 72تن، بهشت زهرا، امام زاده شهرضا، مسجد جمکران و اجرای مسابقه فرهنگی حامیان ولایت ازمهم ترین برنامه های این ستاد برای زائران حرم مطهر امام راحل است.

کد مطلب 2068695

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