مشکلات موجود در تامین زمین نیروی انتظامی قدس برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان قدس ظهر یکشنبه در نشست مشترک با سردار اصلانی فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران با اشاره به نیروی انتظامی و امنیت ملی اظهار داشت: یکی از پایه های امنیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تأمین امنیت انتظامی است که بر عهده ناجا است.

ناصر آذریفر با اشاره به اینکه ایران کشوری در حال توسعه است و احتمال آسیب پذیری امنیت آن از طرف برخی مسائل داخلی وجود دارد، افزود: در این زمینه نیروی انتظامی، یکی از نهادهایی است که در نظم بخشیدن به امور داخلی می تواند نقش مهمی ایفا کند.

این مسئول عنوان کرد: در واقع تحکیم و استواری امنیت ملی، به تقویت نیروی انتظامی وابسته است و هرگونه تضعیفی که متوجه نیروی انتظامی شود، بر امنیت ملی تأثیر سوء می گذارد.

وی در ادامه بر پاسداری از ارزشها تاکید و عنوان کرد: جایگاه و نقش نیروی انتظامی در پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی، در کنار دیگر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر کسی پوشیده نیست.

فرماندار شهرستان قدس یادآور شد: بزرگ ترین وظیفه این نیرو بر اساس سخنان مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، پاسداری از ارزشهای اصیل انقلاب اسلامی است که این وظیفه بزرگ در سایه راهکارهایی مانند اتکال به خدای متعالی در تمامی امور، اعتقاد راسخ به ولایت فقیه، ملاک عمل قرار دادن قانون، مقررات و شرع در انجام وظایف و رعایت کردن شئونات اسلامی تحقق می یابد.

وی در ادامه با اشاره به مصوبات این جلسه اظهار داشت: حل مشکل بین اداره اوقاف و امور خیریه و شهرداری در خصوص زمین به مساحت هفت هزار مترمربع واگذار شده به ستاد فرماندهی انتظامی از موضوعات مهم در این حوزه است که در صورت واگذری زمین به این ستاد سریعا ستاد کل فرماندهی غرب استان تهران شروع به ساخت ساختمان ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان قدس می کند.

این مسئول افزود: با توجه به مصوبه اسفندماه سال 91 برای راه اندازی کلانتری شهرک ابریشم و اختصاص ساختمان به این کلانتری، در صورت برطرف کردن زیرساختی می توان نیروهای انسانی ستاد فرماندهی قدس را افزایش داد.

در انتهای این نشست مشترک، سردار اصلانی قول مساعدی در خصوص مشخص شدن زمین مورد نظر داد و اعلام کرد که در صورت تحقق این مهم در نیمه شعبان سال 93 ساختمان ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان قدس افتتاح می شود.