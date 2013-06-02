شركت در انتخابات از الزامات و مقدمات حفظ نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی ظهر یکشنبه در جلسه شوراي اداري استان سمنان كه در محل استانداري برگزار شد، ادامه داد: فرد اصلح از نظر رهبری کسی است که به خدا، نظام اسلامی ایران، قانون و به مردم ایمان داشته باشد.

وی با اشاره به اعتقاد امام خمینی (ره) به نقش مردم، افزود: بنیان‌گذار انقلاب اسلامی در زمان حیات خود دائم بر دو اصل اسلام و مردم تاکید می‌کردند.

دشمنان دندانشان را تيز كرده اند كه انتخابات پرشور نباشد

امام جمعه سمنان با اشاره به اينكه دشمنان دندانشان را تيز كرده اند كه انتخابات پرشور نباشد گفت: اينها خواب آشفته است كه دشمنان نظام و انقلاب دارند.

آیت الله شاهچراغی افزود: همه ما وظيفه داريم تا مردم و اقشار مختلف را براي حضور گسترده در پاي صندوق هاي رأي دعوت كنيم، دعوت كردن تنها وظيفه امام جمعه و استاندار و... نيست.

وي ضمن تاکید بر اینکه انتخابات، حق، وظيفه و تكليف است، خاطر نشان كرد: فرمانده از سربازان خود می خواهد حضور پرشور و قدرتمند در مقابل دشمنان داشته باشند و اين خواسته مقام معظم رهبري از همه ما است.

حفظ نظام و جمهوري اسلامي مهم و واجب است

نماينده مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبري تصریح كرد: حفظ نظام و جمهوري اسلامي مهم و واجب است و حضور پاي صندوق هاي رأي و شركت گسترده در انتخابات از الزامات و مقدمات حفظ نظام است و همه مردم حماسه ساز و ولايتمدار استان سمنان بايد احساس تكليف كنند.

شاهچراغی با بیان اینکه دشمن برای رسیدن به اهداف خود جهت برگزاری انتخاباتی کم رونق در ایران دندان تیز کرده است، بیان کرد: فقط حضور پر رنگ مردم در انتخابات می تواند دشمن را عقب براند و ناامید کند.

وی تاکید کرد: هر نامزدی که تبعیت او از مقام معظم رهبری بیشتر باشد التزام عملی بیشتری به نظام اسلامی دارد.

دور شدن جامعه از سیره عملی، علمی و اخلاقی ائمه اطهار (ع)

عضو مجلس خبرگان رهبری از ضعف اخلاقی در جامعه انتقاد و تاکید کرد: علت ضعف اخلاقی موجود در جامعه دور شدن از سیره عملی، علمی و اخلاقی ائمه اطهار(ع) است.

آیت الله شاهچراغی ادامه داد: اگر ضعف اخلاقي در جامعه وجود دارد به خاطر اين است كه از اخلاق، سيره و رفتار ائمه معصومين فاصله گرفته ايم، بايد بدانيم كه ائمه معصوم (ع) چه كار كرده اند و چه گفته اند؟ و در علم و عمل از آنها فاصله نگيريم.

وی همچنين با اشاره به 14 خرداد سالروز ارتحال حضرت امام خميني (ره)، افزود: ما در سال، يكروز مراسم گراميداشت و بزرگداشتي براي حضرت امام خميني(ره) برگزاري مي‌كنيم اما از مديران استان گلايه دارم که چرا در اين مراسم شركت نمي كنند و حضور آنها كمرنگ است؟

وی با بيان اينكه بايد از خادمان نظام و ملت شكرگذاري كرد، گفت: ما بايد قلب شاكر، زبان شاكر و عمل شاكر داشته باشيم.

امام خميني تنها يک عالم و فقيه نيست بلکه يک منجي است

امام جمعه سمنان با اشاره به گذشت عروج ملکوتي امام خميني گفت: امام تنها يک عالم و فقيه نيست بلکه يک منجي است و کشور را از دست آمريکا، طاغوت و استکبار نجات داده و بايد از آن حضرت به عنوان يک منجي تجليل به عمل آيد.

وی اسلام را از دغدغه هاي امام راحل دانست و اظهارداشت: تجليل از آرمان هاي امام مهمتر است، حضرت امام دغدغه اسلام و خدا داشت و مي خواست اسلام و مظاهر اسلام در کشور جلوه گر باشد.

آیت الله شاهچراغی اصل ولايت فقيه را از آرمان هاي امام راحل بيان کرد و گفت: امام بر اصل ولايت فقيه خيلي تاکيد داشت و ولايت فقيه تنها يک تز سياسي نيست بلکه ما او را يک حجت شرعي و نائب امام زمان ( عج ) مي دانيم.

امام جمعه سمنان روحيه استکبار ستيزي امام را از ديگر مسايلي دانست که بنيانگذار جمهوري اسلامي نه تنها در ايران بلکه در دنيا ترويج کرد.

وي با بيان اينکه امروز اين روحيه در کشور نهادينه شده و شعار مرگ بر آمريکا نه تنها در ايران بلکه در دنيا فراگير شده است افزود: برخي مي خواهند اين روحيه را بکشند.

انتخابات خونی تازه در رگ های نظام اسلامی ایران است

استاندار سمنان نیز در این نشست انتخابات گسترده را پشتوانه و خونی تازه در رگ های نظام اسلامی ایران عنوان کرد و افزود: زیر پرچم ولایت فقیه خدمت می کنیم و اگر زمینه برای انتخابات حداکثری فراهم شود اعتبار بین المللی کشور تقویت می شود.

عباس رهی با بیان اینکه مردم ممکن است برخی مشکلات کوچک و بزرگ داشته باشند، افزود: اما مردم ایران اسلامی بصیرت دارند و انقلاب خود را قربانی امیال پیش پا افتاده نمی کنند.

وی گفت: حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در حقیقت رای دادن به نظام اسلامی ایران و تایید آن است.

انتخابات تقویت پشتوانه مردمی از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است

وی انتخابات را نوعی مبارزه و جنگ با دشمن عنوان کرد و افزود: باید ابتدا میدان جنگ یعنی شور مردم برای حضور در انتخابات ایجاد شود.

رهی با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم انتخابات امسال پرشور تر از گذشته برگزار شود، اضافه کرد: انتخابات مهمترین پیچ تاریخی زمان ما است و ایجاد شور انتخاباتی برای حضور حداکثری وظیفه همه است.

وی با اشاره به اینکه ممکن است نامزد مطلوب برخی از مردم در بین هشت نامزد احراز صلاحیت شده وجود نداشته باشد، ادامه داد: ما این انتخابات را فقط برای انتخاب رئیس جمهور نمی خواهیم بلکه انتخابات برای حفظ و تقویت پشتوانه مردمی از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

مسئولان و مدیران شور انتخاباتی را ایجاد کنند

استاندار سمنان با تاکید بر اینکه مسئولان و مدیران باید شور انتخاباتی بین مردم ایجاد کنند، خاطرنشان کرد: تمام ادارات امکانات خود را برای دعوت مردم به پای صندوق های رای استفاده کنند اما از بیت المال نباید کوچکترین استفاده ای به نفع نام هیچکدام از نامزدها شود زیرا اصل برای نظام خود انتخابات است.

رهی با اشاره به اینکه جمع آرای نامزدهای ریاست جمهوری به نام نظام اسلامی است، تاکید کرد: امکانات تمام دستگاه های اجرایی در خدمت ستاد انتخابات استان سمنان قرار گیرد.

مردم باید نقش محوری در مراسم سالگرد ارتحال امام داشته باشند

وی گفت: مردم نقش اصلی و محوری را در اعزام و برگزاری مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) را بر عهده دارند.

استاندار سمنان بر مردمی بودن اعزام قشرهای مختلف به مراسم بزرگداشت ارتحال امام تاکید کرد و ادامه داد: دستگاههای اجرایی و مدیران باید بیشترین اهتمام را در مسائلی نظیر ایمنی، رفاه و ... جهت افراد اعزامی داشته باشند.

رهی با اشاره به فراهم کردن بهترین شرایط برای افراد اعزامی به مرقد بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، افزود: قشرهای مختلفی که برای حضور در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) اعزام می شوند از فرهیخته ترین و بهترین افراد جامعه هستند.

وی با اشاره به اهمیت انتقال پیام ها و دیدگاه های ماندگار و ارزشمند حضرت امام خمینی (ره) برای نسل جوان و نوجوان ایران اسلامی گفت: مسئولان به تنوع در اجرای برنامه های بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی (ره) توجه داشته باشند.

مسئولان در انتخاب سخنرانان و مداحان مراسم ها دقت بیشتری کنند

استاندار سمنان با تاکید بر اینکه مسئولان باید در انتخاب سخنرانان و مداحان مراسم های بزرگداشت ارتحال امام خمینی(ره) دقت بیشتری کنند، تصریح کرد: انتقال پیام و دیدگاه های ارزشمند ایشان به نسل های جوان جامعه و ملت های آزادی خواه دنیا بصورت هنرمندانه و تاثیر گذار باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

رهی با اشاره به نزدیک شدن به روزهای 14 و 15 خرداد، بر حضور مسئولان و مدیران درآئین های ویژه بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره) و قیام 15 خرداد در این استان تاکید کرد.

ستادهای اجرایی، امنیت وپیشگیری از جرائم انتخاباتی فعالیت کامل دارند

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان نیز با اشاره به آمادگی کامل نهادهای این استان برای برگزاری انتخابات در مراحل مختلف، گفت: ستادهای اجرایی، امنیت و پیشگیری از جرائم انتخاباتی استان با آمادگی به وظایف خود عمل می کنند.

علیرضا خلخالی اظهار داشت: استفاده از امکانات دولتی برای دعوت از حضور مردم در انتخابات بلامانع است اما نباید برای شخصی تبلیغ شود.

علیرضا خلخالی با اشاره به اینکه 4.5 درصد از ثبت نام کنندگان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان سمنان رد صلاحیت شدند، اضافه کرد: رد صلاحیت این افراد بیشتر به خاطر نقص مدرک تحصیلی و یا دیر استعفا دادن از مسئولیت اجرایی از سوی افراد بوده و مورد حادی برای رد صلاحیت اشخاص در استان سمنان وجود نداشته است.

وی با اشاره به وضعیت شغلی ثبت نام کنندگان نامزدهای شوراهای اسلامی شهر و رستا در استان سمنان، ادامه داد: هشت نفر روحانی، 33 استاد دانشگاه، چهار وکیل یا قاضی بازنشسته، 12 پزشک، 416 کارمند، 127 کشاورز، 60 نفر بیکار و ... برای انتخابات شوراها ثبت نام کردند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان گفت: در مجموع شوراهای اسلامی شهری و روستایی در استان سمنان یک هزار و 587 عضو اصلی و علی البدل نیاز است که باید 113 عضو اصلی شهری، 47 عضو علی البدل شهری، 847 عضو اصلی روستایی و 580 عضو علی البدل روستایی از سوی مردم انتخاب شوند.

خلخالی در خاتمه تعداد کل شعب انتخابات در استان سمنان را 699 شعبه عنوان و تصریح کرد: 270 شعبه روستایی و 429 شعبه شهری پذیرای رای مردم استان سمنان است.