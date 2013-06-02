وظیفه دلسوزان نظام تبیین معیارهای انتخاب اصلح برای مردم است

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار سرتیپ دوم پاسدار علی اکبر پورجمشیدیان امروز یکشنبه در اجتماع بزرگ بسیجیان اهر بهترین ویژپی تشخیص نامزد اصلح انتخابات را رهنمودهای رهبر معظم انقلاب دانست.

وی با تاکید بر اینکه شجاعت مدیریت و تدبیر و در راس همه آنها ولایت مداری شاخصه یک رئیس جمهور است ابراز داشت: مردم با مد نظر قرار دادن این معیارها 24 خرداد را تبدیل به روز خلق حماسه سیاسی در کشور می کنند.

سردار پور جمشیدیان با تاکید بر اینکه نظرات شورای نگهبان در تایید و رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی شجاعانه و قاطعانه بود افزود: خوشبختانه در این دور از انتخابات تمام سلایق سیاسی کشور اعم از اصولگرا ، اصلاح طلب و مستقل حضور دارند و مردم باید رئیس جمهوری را انتخاب کنند که بتواند عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران را با پایبندی به خون شهدا ، ولایتمداری و قانون اساسی حفظ کند.

فرمانده سپاه عاشورا اظهار کرد: نامزدهای ریاست جمهوری و هواداران آنها نباید برای اثبات خود اقدامات و خدمات دولت‌های گذشته و نظام اسلامی را سیاه‌نمایی کنند بلکه با نقد منصفانه به مردم امید دهند و کارهای بزرگی که در کشور شده را نفی نکنند.

وی گفت: معیار و ملاک انتخاب اصلح، رهنمودهای مقام معظم رهبری است و سپاه و بسیج پیرو ولایت بوده و با تبعیت از ولایت با انتخاب فرد اصلح برگ زرین دیگری را در تاریخ انقلاب به یادگار خواهد گذاشت.

سردار پورجمشیدیان در قسمت دیگری از سخنان خود به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز اشاره کرد و افزود: شوراها نماد مشارکت مردم در کمک به رفع بحران و توسعه شهری هستند که در این خصوص نیز با تعامل و همفکری باید افرادی صاحب فکر و متخصص برای فعالیت در شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخاب شوند.