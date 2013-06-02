حادثه رانندگی در خراسان شمالی سه کشته و مجروح بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اثر تصادف مرگبار دو خودرو در محور بجنورد- آشخانه در خراسان شمالی دو نفر کشته و یک نفر نیز به شدت مجروح شد.

بر اساس اعلام مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی خراسان شمالی، صبح روز یکشنبه سانحه رانندگی در محور بجنورد - آشخانه در این استان، دو کشته و یک مجروح برجای گذاشت.

بر پایه این گزارش صبح امروز براثر برخورد دو دستگاه پیکان وانت در این محور راننده یک وانت پیکان به هویت"امید پقه" 27 ساله و یک زن که هویتش مشخص نشده، کشته شدند.

علاوه بر این در این تصادف علی اصغر سپهرخانی راننده خودرو دیگر نیز در این حادثه مصدوم شد که برای درمان به بیمارستان بجنورد منتقل شد.

پلیس راه خراسان شمالی علت بروز این حادثه را انحراف به چپ یکی از خودروها اعلام کرده است.

مردم خراسان شمالی همچون سفر رهبری در انتخابات حماسه خلق می‌کنند

امام جمعه بجنورد گفت: بی‌گمان مردم خراسان شمالی همچون زمان استقبال از رهبر انقلاب اسلامی در سفر به استان در انتخابات 24 خرداد هم حماسه خلق می‌کنند.

حجت‌الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در نشست مسئولان نهادهای فرهنگی مرتبط با دفتر مقام معظم رهبری عنوان کرد: رسانه ملی و استانی نقش مهمی در بصیرت افزایی، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی انتخابات در بین مردم دارد.

وی با تقدیر از رویکرد مطلوب صدا و سیمای استان در پرداختن به موضوعات استان و انعکاس در شبکه‌های سراسری افزود: با برنامه ریزی رسانه استانی در خصوص انتخابات، بار دیگر همچون زمان استقبال مردم استان از مقام معظم ر هبری، مردم ولایتمدار خراسان شمالی حماسه‌ای دیگر می‌آفرینند.

امام جمعه بجنورد همچنین با تاکید بر بی طرفی نهادهای فرهنگی مرتبط با دفتر مقام معظم رهبری در انتخابات اظهار داشت: باید این نهادها همپای سایر دستگاه‌های استان در ایجاد شور و نشاط برای حضور مردم در حماسه سیاسی تلاش کنند.

اطعام 10 هزار نفر از خانواده‌های مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی

قائم‌مقام کمیته امداد امام خمینی خراسان شمالی اعلام کرد: به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 10 هزار نفر از خانواده‌های مددجویان کمیته امداد استان با کمک خیرین اطعام می‌شوند.

محمد علی اکبریانی ضمن تسلیت ایام ارتحال امام خمینی (ره) گفت: این نهاد در راستای شناسایی افکار و یاد‌آوری روحیات و تفکرات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی برنامه‌های متنوعی را برنامه‌ریزی کرده است.

وی از جمله برنامه‌های این نهاد را در این ایام اعزام مددجویان مشتاق به مرقد حضرت امام خمینی (ره) و همچنین اطعام نیازمندان استان با کمک خیرین عنوان کرد.

اکبریانی عنوان کرد: در سال گذشته به همین مناسبت بیش از پنج هزار نفر از خانواده‌های مددجوی زیرپوشش با همکاری خیرین در سطح استان اطعام شدند.

وی بازدید از خانواده‌های نیازمندان را از دیگر برنامه‌های این ایام عنوان کرد و افزود: تهیه بسته فرهنگی برای تبیین جایگاه ولایت، پوستر ویژه این مراسم‌ها و توزیع آن در سطح استان از دیگر اقدامات صورت گرفته این نهاد به مناسبت این ایام است.