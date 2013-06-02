سیاسی نکردن مدیریت ورزش باید مورد توجه ویژه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی که ظهر امروز در جمع پیشکسوتان و جمعی از ورزشکاران مطرح کشور سخن می گفت با بیان اینکه همواره تاکید شده است که عقل سالم در بدن سالم است، اظهار کرد: در آداب زندگی اسلامی این است که تن سالم داشته باشیم.



وی با بیان اینکه یکی از مهمترین نکاتی که باید در ورزش ما به آن توجه شود این است که ورزش باید مردمی شد و دولت تنها نقش حامی را داشته باشد، اضافه کرد: باید ورزش به دست ورزشکاران سپرده شود و این اصلی است که امروز در ورزش ما رعایت نمی شود. همچنین سیاسی نکردن مدیریت ورزش مسئله مهمی است که باید به آن توجه ویژه شود.



ولایتی تصریح کرد: از سوی دیگر باید به بازنشستگی و بیمه جامعه ورزش نیز توجه ویژه شده و بیمه ای مناسب برای آن ها در نظر گرفته شود که نوع بیمه هم خاص باشد زیرا میزان سختی و صدمه ای که آن ها در طول دوران حرفه ایشان می بینند بسیار بیشتر از سایر افراد جامعه است.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری ضرورت تدوین آیین نامه هایی در خصوص ورزش و مدیریت ورزشکاران گفت: در این آیین نامه ها باید اخلاق ورزشی که مهمترین چیز در ورزش است، حفظ شود. آیین نامه ای که نوشته می شود باید شرط ورود و خروج ورزشکاران را لحاظ کرده و پیشکسوتان پرچم دار آن باشند.



وی با اشاره به روحیه قابل تحسین مردم کشورمان گفت: به راحتی می توان با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مناسب نهضتی مانند نهضت مدرسه سازی توسط خیرین را در بخش ورزش راه اندازی کرد تا افراد خیر و نیکوکار به سمت ساخت مکان های ورزشی حرکت کنند.



وزیر خارجه با سابقه کشورمان با بیان اینکه اگر ورزش ما در المپیک رتبه مناسبی به دست می آورد نشان دهنده آن است که ظرفیت و توانمندی های لازم در کشور وجود دارد، گفت: اما باید برای رسیدن به جایگاه های بهتر و حتی یک رقمی در المپیک برنامه ریزی شده و استعداد ها و ظرفیت ها پرورش داده شود.



همچنین در این دیدار دکتر هاشمی طبا رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی گفت: یکی از معدود کسانی که همواره به ورزش توجه داشته و شان افراد را در دولت های مختلف حفظ می کرد ولایتی بود.



وی اظهار داشت: متاسفانه در کشور ما آموزش و پروش نسبت به ورزش توجه مناسبی ندارد در حالی که مدارس باید مزرعه ای برای پرورش استعدادها به کار ببریم.



عباس ترابیان رئیس کمیته فوتسال نیز در این دیدار با تاکید بر اهمیت ورزش خصوصی گفت: متاسفانه هنوز در کشور ما جایگاه ورزش خصوصی جایگاه مناسبی نیست و ما نمی دانیم که ورزشمان خصوصی است یا دولتی.



وی اظهار داشت: وضع باشگاه های ما مناسب نیست و مسئولان به علاقه مردم بی توجه هستند. از سوی دیگر دولت تلاشی برای گرفتن میزبانی های بزرگ همکاری لازم را نمی کند.



عباس انصاری فرد پیشکسوت فوتبال نیز در این دیدار تاکید کرد: در مقاطع مختلف مسئولان به ورزش نگاه های مختلفی داشته اند در برخی مواقع به آن به عنوان یک پدیده فرهنگی و در برخی مواقع به عنوان یک پدیده اقتصادی نگاه کرده اند.



وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر شاهد آن هستیم که قهرمانان ورزشی ما وقتی به مرحلی قهرمانی می رسند تازه مشکلات فرهنگیشان آغاز می شود که این موضوع نشان می دهد از پایه به مسئله ورزش توجه نشده است.



گفتنی است در این دیدار مهروز ساعی عضو تیم ملی تکواندو، حسین شمس پیشکسوت فوتسال، استاد محمد نصیری پیشکسوت وزنه برداری، مهدی مناجاتی سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال، نیکپور رئیس انجمن پینت بال، هادی طباطبائی دروازه بان اسبق تیم ملی فوتبال و استقلال و جمعی از پیشکسوتان ورزش به بیان نظرات خود پرداختند.