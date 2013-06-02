کاندیدای دولت و جریان انحرافی نیستم/ ولایتمداری مهمترین شرط حضور در ستادم است

به گزارش خبرگزاری مهر از جیرفت، سعید جلیلی عصر یکشنبه در حاشیه سفرش به شهرستانهای جنوبی استان کرمان در پاسخ به سوال یک خبرنگار در خصوص شایعات در زمینه حمایتش از سوی جریان دولت گفت: 100در صد اعلام می کنم کاندیدای دولت نیستم و همچنین با جریان انحرافی هم همین فاصله را دارم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه "آیا در صورت تصاحب صندلی مقام اول اجرایی کشور با توجه به پتاسیل ها و محرومیت هایی که وجود دارد استقلال جنوب کرمان در دستور کار کابینه تان قرار خواهد گرفت " گفت: آمایش منطقه ای در دستور کارم می باشد و جنوب کرمان هم با توجه به پتاسیل هایی که دارد جزء این آمایش قرار خواهد گرفت.

جلیلی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه "اعلام مواضعتان در خصوص جریان انحرافی چه می باشد و آیا این شایعات که کاندیدای دولت هستنید صحت دارد " تصریح کرد: بنده صد در صد می گویم کاندیدای دولت نیستم و وقتی این را می گویم در مورد جریان انحرافی هم همینگونه است و گفتمان ما برای ورود به انتخابات بر پایه گفتمان انقلاب اسلامی و منویات رهبر فرزانه انقلاب است و هر گونه فاصله گرفتن از این مسیر از طرف هر کسی باشد برایمان قابل قبول نخواهد بود.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه "آیا در خصوص اصلاح اعضای ستادهایتان در مناطق محروم و جنوبی که بعضا افرادی تند رو و بدون محبوبیت،مقبولیت مردمی و... می باشند و همین امر باعث ریزش آراء و طرفدارانتان خواهد شد، تجدید نظر خواهید کرد" اظهارداشت: در تمام ستاد هایمان در سطح کشور کسانیکه همکاری می کنند افرادی هستند که بر اساس پیروی از ولایت مطلقه فقیه می باشند و در غیر اینصورت همکاری آنها ممکن نیست.

