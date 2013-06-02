هیئت بازرسی البرز روزانه آخرین وضعیت انتخابات را پیگیری می کند

افراسیاب شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: وظایف بازرسی هیئت انتخابات استان طبق دستور العمل ها و آیین نامه های ابلاغ شده از سوی بازرسی مرکزی انتخابات کشور توسط بازرسی انتخابات در استان البرز اجرایی شده و گزارش های بازرسی نیز روزانه در استان رصد و پیگیری می شود.

وی در ادامه حضور گسترده مردم در دو انتخابات سرنوشت ساز یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی را موجب مأیوس شدن دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و تصریح کرد: مشارکت چشمگیر مردم در این دوره از انتخابات خط بطلانی بر توطئه های دشمنان و تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل و بیعت دوباره با مقام معظم رهبری است.

عضو بازرسی انتخابات استان البرز بیان کرد: حضور با شکوه مردم نشان دهنده نقش محوری آنان در سرنوشت کشورشان است و مردم جمهوری اسلامی ایران بارها و بارها با مشارکت حداکثری خود موجب ناکام گذاشتن توطئه های دشمنان شده اند.

شجاعی ادامه داد: مردم شریف ایران اسلامی در این برهه از زمان به دنیا نشان خواهند داد که همواره برای پیشرفت و اقتدار نظام اسلامی اهمیت ویژه قائل هستند و لحظه ای از خط امام راحل (ره) و شهدای معظم و تأسی از منویات مقام مطغم رهبری فاصله نمی گیرند.