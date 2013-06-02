فاز دوم مطالعات آمايش سرزمين در اردبیل آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سيد حامد عاملي عصر یکشنبه در جلسه كارگروه تخصصي آمايش سرزمين استان اردبیل اضافه کرد: این طرح مقدمه برنامه ريزي براي توسعه استان بوده و ضروري است دستگاههاي اجرايي در جهت بهتر اجرا شدن فاز دوم اين طرح همكاري لازم را در تمامي زمينه ها داشته باشند .

وی تاکید کرد که در مطالعات آمايش به عنوان يك كار پژوهشي بايد تصوير روشن و شفافي از مسايل كليدي اعم از توانمندي ها، قابليت ها، ضعف ها و محدوديت هاي استان در بخش هاي مختلف را ارايه دهد .

معاون استاندار اردبيل همچنین با بیان اينكه سند آمايش سرزمين به عنوان قطب نما و نقشه راه استان، خروجي اطلاعات استخراج شده خواهد بود بر لزوم همكاري و مشاركت دستگاه هاي اجرايي در اجرای موفقیت آمیز اين طرح تاكيد كرد .

وي از دستگاه هاي اجرايي خواست هرگونه نظارت و پيشنهادات خود را در خصوص اجراي فاز دوم اين طرح به دفتر برنامه ريزي و بودجه استانداري ارائه كنند تا نسبت به اصلاح فرآيند كار در شرح خدمات اين طرح اقدامات اساسي صورت بگيرد.

عاملي با بيان اينكه در مطالعات فاز دوم آمايش سرزمين پروژه هاي اجرايي به صورت جزو مطرح خواهد شد، ياد آور شد: طرح آمايش پيش بيني هاي قابل توجهي را براي بهترين حالت تخصيص منابع استان به حوزه هاي مختلف ارايه مي كند.

وی تصریح کرد: در اجراي اين طرح عظيم و زير بنايي دستگاه هاي مختلف بايد همسو با اهداف توسعه استان فعاليت هاي فراگيري را داشته باشند و آنچه كه دراين بين مهم به نظر مي رسد، لحاظ كردن راهكارهاي درست در اجراي صحيح اين برنامه اساسي و كاربردي است .