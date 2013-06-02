80 میلیارد ریال سود سهام عدالت در نهاوند توزیع شده است

اسلام خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان نهاوند دارای جمعیت 180 هزاری نفری است که تاکنون افزون بر 148 هزار نفر در قالب 16 گروه، سهام دار شده اند.

خسروی گفت: تاکنون شرکت سهام عدالت نهاوند در دو مرحله به سهامداران خود سودی به ارزش 80 میلیارد ریال از طریق بانکهای عامل (کشاورزی،سپه،پست بانک،ملی) پرداخت کرده است.

وی افزود: سود سهام عدالت در سه مرحله در اختیار سهام داران قرار گرفته است که در مرحله اول نهاد های حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره)و مددجویان بهزیستی، در مرحله دوم بسیجیان فاقد شغل و روستائیان وعشایر و در مرحله سوم کارکنان دستگاههای اجرایی و نظامی بوده اند.

مدیر عامل تعاونی سهام عدالت نهاوند در مورد وضعیت خرید و فروش اوراق سهام عدالت عنوان کرد: باید و نبایدهایی درباره آغاز خرید و فروش سهام وجود دارد که سازمان خصوصی سازی در حال آماده کردن بستر مناسب برای ورود شرکتهای سرمایه گذاری استانی به بورس است که مصوبه اخیر دولت نشان می دهد که شهریور ماه مقدمات خرید و فر ش سهام عدالت آغاز می شود.

اسلام خسروی بیان داشت: در مرحله اول اجرای طرح، بسیاری از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد، بهزیستی و بسیجیان سهام خود را دریافت کرده اند و مابقی افراد این اقشار هم بزودی سهام خود را دریافت خواهند کرد.

خسروی در مورد آخرین وضعیت ثبت نام سهام عدالت کارگران فصلی گفت: یکی از گروهایی که اخیرا ثبت نام نموده اند کارگران فصلی و ساختمانی هستند که برگه های سهام عدالت آنان در حال بررسی و چاپ است و فراخوان ثبت نام این افراد هم از طریق رسانه ها به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

وی اظهار داشت: فرمانداران و مسئولان ذیربط باید این طرح را از زوایا و نکات مختلف برای مردم تشریح و تبیین کنند تا اجرای این طرح بیش از پیش برای مردم مشخص و معین شود.