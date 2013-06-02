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۱۲ خرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۵۲

بامری اعلام کرد:

35 هزار رای اولی در هرمزگان/بیش از یک میلیون نفر واجد شرایط رای دادن

35 هزار رای اولی در هرمزگان/بیش از یک میلیون نفر واجد شرایط رای دادن

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات هرمزگان گفت: یک میلیون و ۱۹ هزار و ۲۲۰ نفر در استان واجد شرایط رای دادن هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گل محمد بامری ابرازداشت: تمام متولدین قبل از ۲۴ خرداد سال ۱۳۷۴ واجد شرایط رای دادن هستند.

وی با بیان اینکه  تعداد رای اولیهای استان ۳۵ هزار و ۵۲۲ نفراست اظهارداشت: از این تعداد ۱۷ هزار  و ۹۲۵ نفر پسر و ۱۷ هزار و ۵۹۷ نفر دختر است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان ابراز داشت: هزار و ۳۸۸  شعبه با ۲هزار و ۹۴۷ صندوق اخذ رای  در استان پیش بینی شده که از این تعداد ۸۲۱صندوق شهری و دو هزار و ۱۲۶ نفر صندوق روستایی است.

بامری با اشاره به اینکه ۴۲ شهر و هزار و ۲۳۱ روستا درهرمزگان وجود دارد بیان داشت: ۴۸ هزار نفر عوامل اجرایی در برگزاری انتخابات در استان  حضوردارند.

وی با اشاره به اینکه ممنوعیت انتخابات 24 ساعت قبل از انتخابات است ابراز داشت: تبلیغات شوراهای اسلامی شهر و روستا به مدت ۷ روز  از ۱۶خرداد آغاز و تا ۲۲ خرداد ادامه دارد.

 

 

کد مطلب 2068727

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