35 هزار رای اولی در هرمزگان/بیش از یک میلیون نفر واجد شرایط رای دادن

به گزارش خبرگزاری مهر، گل محمد بامری ابرازداشت: تمام متولدین قبل از ۲۴ خرداد سال ۱۳۷۴ واجد شرایط رای دادن هستند.

وی با بیان اینکه تعداد رای اولیهای استان ۳۵ هزار و ۵۲۲ نفراست اظهارداشت: از این تعداد ۱۷ هزار و ۹۲۵ نفر پسر و ۱۷ هزار و ۵۹۷ نفر دختر است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان ابراز داشت: هزار و ۳۸۸ شعبه با ۲هزار و ۹۴۷ صندوق اخذ رای در استان پیش بینی شده که از این تعداد ۸۲۱صندوق شهری و دو هزار و ۱۲۶ نفر صندوق روستایی است.

بامری با اشاره به اینکه ۴۲ شهر و هزار و ۲۳۱ روستا درهرمزگان وجود دارد بیان داشت: ۴۸ هزار نفر عوامل اجرایی در برگزاری انتخابات در استان حضوردارند.

وی با اشاره به اینکه ممنوعیت انتخابات 24 ساعت قبل از انتخابات است ابراز داشت: تبلیغات شوراهای اسلامی شهر و روستا به مدت ۷ روز از ۱۶خرداد آغاز و تا ۲۲ خرداد ادامه دارد.