به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خلخالی ظهر یکشنبه در نشست خبری خود از احساس تکلیف مردم که هرگاه احساس کردند نظام نیاز به حضور و مشارکت حداکثری دارد پای صندوق رأی حاضر شده‏اند، تجلیل کرد.

وی بر بي طرفي و اجراي دقيق قانون در انتخابات و حفظ آراي مردم تاکيد کرد.

انتخابات مايه نشاط اجتماعي و اقتدار ملي است

رئيس ستاد انتخابات استان سمنان همچنين مشارکت مردم را در عرصه انتخابات مهم برشمرد و خواستار تمهيدات لازم و ايجاد بسترهاي مناسب براي حضور گسترده و با نشاط آحاد مردم در انتخابات آينده شد.

خلخالی با اشاره به همزماني دو انتخابات شوراها و ریاست جمهوری، این امر را کاري سنگين و حجيم عنوان کرد و خواستار تلاش و فعاليت اعضاي ستاد جهت انجام انتخابات در کمال سلامت و صحت در استان سمنان شد.

وی انتخابات را مهمترين واقعه سياسي كشور دانست و گفت: مشاركت مردم در برگزاري انتخابات عامل مهمي در خصوص اعتماد مردم به صحت برگزاري انتخابات است.

حضور گسترده آحاد مردم در انتخابات عامل مهمی در تقويت امنيت و اقتدار ملي

رئيس ستاد انتخابات استان سمنان ضمن تاكيد بر آموزش دست اندركاران انتخابات، آشنا بودن آنها به فرايندهاي برگزاري را عامل اساسي جهت خنثي نمودن ادعاهاي پوج و پوشالي دشمن قلمداد کرد.

خلخالي مشاركت و حضور گسترده آحاد مردم در روز 24 خرداد ماه در پاي صندوق هاي راي را عامل پشتيباني و حمايت مردم از نظام اسلامي و تقويت امنيت و اقتدار ملي دانست.

بیش از 600 شعبه اخذ رای در استان سمنان

رئیس ستاد انتخابات استان سمنان با اشاره به اینکه 699 شعبه اخذ رای در استان سمنان پیش بینی شده است گفت: 137 شعبه سیار و562 شعبه ثابت هستند.

خلخالی تعداد شعبه اخذ رای در شاهرود را 246 شعبه، سمنان 114 شعبه، گرمسار73، دامغان117، میامی48، سرخه 25، مهدیشهر 44 و آرادان 32 شعبه است.

وی تعداد شعب روستایی را 270 شعبه ذکر کرد وگفت: از این تعداد109 شعبه سیارو101 شعبه ثابت هستند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان تعداد شعب شهری را 429 شعبه اعلام کرد و افزود: از این تعداد 28 شهبه سیار و401 شعبه ثابت هستند.

خلخالی با اشاره به اینکه 4.5 درصد از ثبت نام کنندگان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان سمنان رد صلاحیت شدند، اضافه کرد: رد صلاحیت این افراد بیشتر به خاطر نقص مدرک تحصیلی و یا دیر استعفا دادن از مسئولیت اجرایی از سوی افراد بوده و مورد حادی برای رد صلاحیت اشخاص در استان سمنان وجود نداشته است.

وی با اشاره به وضعیت شغلی ثبت نام کنندگان نامزدهای شوراهای اسلامی شهر و رستا در استان سمنان، ادامه داد: هشت نفر روحانی، 33 استاد دانشگاه، چهار وکیل یا قاضی بازنشسته، 12 پزشک، 416 کارمند، 127 کشاورز، 60 نفر بیکار و ... برای انتخابات شوراها ثبت نام کردند.

رئیس ستاد انتخابات استان سمنان در خاتمه گفت: در مجموع شوراهای اسلامی شهری و روستایی در استان سمنان یک هزار و 587 عضو اصلی و علی البدل نیاز است که باید 113 عضو اصلی شهری، 47 عضو علی البدل شهری، 847 عضو اصلی روستایی و 580 عضو علی البدل روستایی از سوی مردم انتخاب شوند.