رئیس جمهور آینده دنبال سازش با آمریکا نباشد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین همایش ملی قیام 15 خرداد ظهر یکشنبه با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه ورامین، سید جمال جلیلی سرپرست فرمانداری شهرستان ورامین، حجت الاسلام دکتر رستمی مدیرکل نظارت و ارزشیابی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، سید محسن محمودی امام جمعه موقت ورامین و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران و حسینعلی شیبانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا در سالن همایش دانشکده کشاورزی این دانشگاه برگزار شد.

حجت الاسلام سید حمید روحانی در این همایش با اشاره به ویژگیهای شهدای 15 خرداد گفت: حضرت امام(ره) توصیه کردند که ویژگیهای این شهدا را بشناسیم.

وی با بررسی ویژگیهای این شهدا افزود: اولین ویژگی پیروی از ولایت بود و شهدای 15 خرداد برای دفاع از ولایت به صحنه آمدند.

شهدا برای اسلام به پاخاستند

این محقق و تاریخ پژوه عنوان داشت: دومین ویژگی این شهدا آن بود که برای اسلام به پاخاستند، اسلام را در خطر دیدند و حرکت کردند.

وی اضافه کرد: سومین ویژگی این بود که مسئله شهادت را با جان و دل پذیرفته بودند و از مرگ، زندان و شکنجه پروا نداشتند، فهمیده بودند باید از حسین زمان خود دفاع کنند، بصیرت داشتند، بیدار شده و راه را به خوبی شناخته بودند.

فرزند آیت الله زیارتی مرجع فقید منطقه سنگسر بیان داشت: رژیم شاه گمان می کرد این حرکت مانند حرکت کودتای 28 مرداد است و علیه قیام کنندگان شروع به تبلیغات کرد، اما تبلیغات رژیم شاه نتوانست کوچکترین تردیدی در مردم ایجاد کند و تصمیم آنها را دچار تزلزل کند.

وی چهارمین ویژگی قیام کنندگان 15 خرداد را شناخت اسلام در تمام ابعاد دانست و اضافه کرد: شهدای 15 خرداد تنها بعد سیاسی اسلام را ندیده بودند، در کنار بعد سیاسی ابعاد اجتماعی، عبادی و... را نیز در نظر گرفتند.

رئیس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی یادآور شد: پنجمین ویژگی شهدای 15 خرداد آن بود که منیت نداشتند و تنها خود را نمی دیدند، امروز هم باید همین طور باشد، کسانی که می خواهند بر جامعه حکومت کنند و رئیس جمهور باشند باید راه قیام کنندگان 15 خرداد را طی کنند.

وی ادامه داد: قیام کنندگان 15 خرداد با دشمن سازش نداشتند، امروز هم کسی که می خواهد رئیس جمهور شود نباید دنبال سازش با آمریکا باشد، کسانی که می گویند نمی توانیم تا آخر با آمریکا قهر بمانیم، بدانند ملتی که سالیان سال مورد تعدی آمریکا بوده، حق اوست که از آمریکا منزجر باشد، امروز باید دشمن را بشناسیم، دشمن امروز از اشاعه اسلام ناب احساس خطر کرده، مشکل دشمن با ما همین احساس خطر است.

حجت الاسلام روحانی اظهار داشت: اگر گمان می کنید با مرگ بر آمریکا نگفتن آمریکا با ما خوب می شود، اشتباه می کنید، ما با تمام ملتهای مظلوم و ستم دیده جهان همراه هستیم، اما سر سازش با ظالمان نداریم، این پیام 15 خرداد است که در مقابل دشمن کرنش نکنیم، کسانی که می خواهند رسالت رئیس جمهوری را در این کشور بر عهده بگیرند، توجه داشته باشند مهمترین مشکل ما با آمریکا اسلام است، برای رابطه با آمریکا باید از اسلام بگذریم.

رئیس جمهور آینده باید 15 خردادی باشد

وی اضافه کرد: آمریکا در پی این است که ایران را حمام خون کند، بر کشور مسلط شود و تا به هدف خود نرسد دست از سر ایران بر نمی دارد، برای مقابله با آمریکا باید رئیس جمهور آینده باید 15 خردادی باشد.

این محقق ویژگی دیگر قیام کنندگان 15 خرداد را حضور در صحنه دانست و گفت: امروز نیز باید با تمام توان در صحنه حاضر باشیم، اگر این چنین باشد انقلاب اسلامی ایران بیمه شده و دشمن زمین گیر خواهد شد، به خصوص در جریان انتخابات باید حضور خود را نشان دهیم.