نامزدهای ریاست جمهوری مسئولی برای ستادهای خود در آبادان معرفی نکرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام ایلخاص زاده پیش از ظهر یکشنبه در جلسه توجیهی کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا که در محل تالار مهر این شهر برگزار شد، افزود: ستادهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری پس از معرفی و اعلام فردی به عنوان مسئول ستاد به فرمانداری ویژه آبادان، دایر می شود.

وی با اشاره به پیش بینی 165 شعبه اخذ رای در شهر آبادان اظهار کرد: برابر قانون هر یک از کاندیداهای شورای اسلامی شهر می توانند به ازای هر پنج شعبه یک نماینده داشته باشند.

ایلخاص زاده تصریح کرد: نمایندگان کاندیداها در شعب حق هیچگونه دخالتی را در اجرای انتخابات ندارند.

وی، آخرین زمان معرفی نمایندگان کاندیداها را تا آخر وقت اداری روز 15 خرداد عنوان کرد و از کاندیداها خواست تا در موعد مقرر نسبت به انجام اقدامات و تدابیر لازم تلاش کنند.

عدم استفاده از اسما الله و اسما متبرکه در اوراق تبلیغاتی و الصاق نکردن پوسترهای تبلیغاتی در مکانهایی غیر از جایگاه های تعیین شده از جمله موارد درخواستی از سوی معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان بود.

ایلخاص زاده با بیان اینکه داوطلبان در پنج گروه شهرها آبادان، اروندکنار، چوئبده و روستاهای بخش مرکزی و بخش اروندکنار تقسیم شده اند، یادآور شد: هرگونه تبلیغات در مکانهایی خارج از جایگاه های تبلیغاتی تعیین شده تبعات و پیگرد قانونی دارد.

وی همچنین با اشاره به تائید صلاحیت 94 درصدی کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان آبادان گفت: از میان 562 نامزد انتخاباتی شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان آبادان 520 نفر در نهایت تائید صلاحیت شدند.