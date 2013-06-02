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۱۲ خرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۰۹

ایلخاص زاده:

نامزدهای ریاست جمهوری مسئولی برای ستادهای خود در آبادان معرفی نکرده اند

نامزدهای ریاست جمهوری مسئولی برای ستادهای خود در آبادان معرفی نکرده اند

آبادان – خبرگزاری مهر: فرماندار آبادان گفت: تاکنون هیچ یک از هشت نامزد انتخابات ریاست جمهوری، فردی را به عنوان مسئول ستاد خود در آبادان به فرمانداری معرفی نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام ایلخاص زاده پیش از ظهر یکشنبه در جلسه توجیهی کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا که در محل تالار مهر این شهر برگزار شد، افزود: ستادهای انتخاباتی  نامزدهای ریاست جمهوری پس از معرفی و اعلام فردی به عنوان مسئول ستاد به فرمانداری ویژه آبادان، دایر می شود.

وی با اشاره به پیش بینی 165 شعبه اخذ رای در شهر آبادان اظهار کرد: برابر قانون هر یک از کاندیداهای شورای اسلامی شهر می توانند به ازای هر پنج شعبه یک نماینده داشته باشند.

ایلخاص زاده تصریح کرد: نمایندگان کاندیداها در شعب حق هیچگونه دخالتی را در اجرای انتخابات ندارند.

وی، آخرین زمان معرفی نمایندگان کاندیداها را تا آخر وقت اداری روز 15 خرداد عنوان کرد و از کاندیداها خواست تا در موعد مقرر نسبت به انجام اقدامات و تدابیر لازم تلاش کنند.

عدم استفاده از اسما الله و اسما متبرکه در اوراق تبلیغاتی و الصاق نکردن پوسترهای تبلیغاتی در مکانهایی غیر از  جایگاه های تعیین شده از جمله موارد درخواستی از سوی معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان بود.

ایلخاص زاده با بیان اینکه داوطلبان در پنج گروه شهرها آبادان، اروندکنار،  چوئبده و روستاهای بخش مرکزی و بخش اروندکنار تقسیم شده اند، یادآور شد: هرگونه تبلیغات در مکانهایی خارج از جایگاه های تبلیغاتی تعیین شده تبعات و پیگرد قانونی دارد.

وی همچنین با اشاره به تائید صلاحیت 94 درصدی کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان آبادان گفت: از میان 562 نامزد انتخاباتی شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان آبادان 520 نفر در نهایت تائید صلاحیت شدند.

 

کد مطلب 2068736

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