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۱۲ خرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۵۵

معاون وزیر اطلاع رسانی سوریه:

سازمان ملل درباره پیدا شدن گاز سارین در حماه تحقیق کند

سازمان ملل درباره پیدا شدن گاز سارین در حماه تحقیق کند

معاون وزیر اطلاع رسانی سوریه ضمن تاکید بر ضرورت تحقیق درباره پیدا شدن دو شیشه حاوی گاز سمی ساری در استان حماه از مواضع مجامع بین المللی در قبال حوادث القصیر انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، خلف المفتاح گفت: دولت سوریه از بان کی مون دبیر کل سازمان ملل خواست که درباره پیدا شدن گاز سازین در حماه تحقیق کند.

وی افزود: تلاشهای بسیاری زیادی برای بهره برداری از سلاح شیمیایی برای دخالت خارجی در سوریه مشابه آنچه در عراق انجام شد وجود دارد.

معاون وزیر اطلاع رسانی سوریه درباره اوضاع القصیر بیان کرد: القصیر شهری سوری است که گروههای مسلح برای مدتی بر آن مسلط شده بودند.شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل هنگامی که این گروهها دست به تخریب،قتل و غارت می زدند کجا بودند؟

شایان ذکر است که یک منبع نظامی سوری از کشف دو شیشه گاز سمی سارین در منطقه الفرایه در حماه خبر داده بود.

کد مطلب 2068740

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