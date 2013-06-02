به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال جلسه روز گذشته هیأت اجرایی مرکزی انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، بعدازظهر امروز یکشنبه 12 خرداد هفتمین جلسه این هیأت به صورت فوق‌العاده به ریاست وزیر کشور و رئیس هیأت اجرایی مرکزی انتخابات و با حضور رئیس سازمان صدا و سیما برگزار شد.



در این جلسه روند تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و نحوه و کیفیت مناظره‌ها در رسانه ملی مورد بررسی، گفت‌وگو و تبادل نظر قرار گرفت.