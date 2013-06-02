پیوند ناگسستني امام و امت اصلی ترین عامل پیروزی و پیشرفت انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در اين بيانيه آمده است: قيام خونين 15 خرداد نمایشی است از به پاخاستن مردمی که می خواستند ظلم و ستم را از بن برکنند؛ تجسمی ديگر از تاریخ صدر اسلام و درجه ای است برای سنجش فداکاری و از خود گذشتگی انسان هایی که به دنبال آرمان الهی حرکت کرده و یادگاری از پیوند معنوی و حماسي امت و امامند.

این بیانیه می افزاید: قیام پانزده خرداد، به افسانه ساختگي جدایی دین از سیاست که بیش از نیم قرن از سوی استعمارگران و رژیم های دست نشانده آنان تبلیغ و ترویج شده بود، پایان داد.

در ادامه این بیانیه می خوانیم: امروز که نيم قرن از آغاز نهضت تاريخي امام خميني (ره) مي گذرد ما هنرمندان حوزه هنري خراسان شمالي بر این باوریم که پیوند ناگسستني امامت و امت اصلی ترین عامل پیروزی و پیشرفت انقلاب اسلامی بوده و خواهد بود و از این رهگذر است که امروز ملت ایران به ملتی مستقل، مقتدر، با عزت و الهام بخش برای آزادگان جهان بدل گشته است.

در ادامه بیانیه حوزه هنری خراسان شمالی آمده است : روز 14 خرداد هر سال روز تجدید بیعت است با امام عشق و نور و خلف برحقش مقام معظم رهبری، ابرمردی که فریاد اراده و استقامتش بر اندام استکبار جهانی لرزه مي‌اندازد، 14 خرداد روز نمایش اقتدار و وحدت کلمه حول محور ولایت مطلقه فقیه است.

این بیانیه با اشاره به اینکه تحقق نظام جمهوری اسلامی ایران به طور قطع ثمره نهضت مقدس 15 خرداد 1342 امام خمینی (ره) بوده؛ افزوده است: نهضتي که به نقطه عطفی در تاریخ مبارزات ملت قهرمان ایران تبديل شده است.

حوزه هنری خراسان شمالی در پایان این بیانیه تصریح کرده است: کارمندان و هنرمندان این حوزه هنري، ضمن اعلام وفاداری به نظام قدرتمند و مقدس انقلاب اسلامی و بیعت مجدد با آرمان‌هاي امام(ره) و رهبري و شهیدان همیشه شاهد؛ با تاکيد بر اعتقادات و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي برای ساختن جامعه‌ای الگو، از هرگونه تلاش فروگذار نخواهد کرد و در عرصه جهاد فرهنگي تا آخر ايستاده‌است.