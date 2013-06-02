تلاش براي حضور حداکثري مردم در انتخابات در دستور کار است

به گزارش خبرگزاری مهر، عليرضا قاسميفرزاد امروز در جمع خبرنگاران با بيان اينکه تمام مقدمات لازم براي برگزاري انتخابات پيش رو آماده شده است، گفت: در اين راستا دو استراتژي مهم «قانونمداري، عدالتمحوري و امانتداري» و «تلاش براي حضور حداکثري مردم در عرصه انتخابات» در دستور کار بوده است.
وي با بيان اينکه از ابتداي شکلگيري ستادهاي انتخاباتي، فرآيند کار بر اساس حرکت در مسير قانون بوده است، ادامه داد: از آن جا که اعتقاد داريم صحنه انتخابات بايد کاملاً شفاف و منطبق با قانون باشد از بهمن ماه گذشته تدابير لازم در خصوص بررسي شهرستانها به منظور اجراي خوب اين مهم انجام شده است.
رئيس ستاد انتخابات استان همدان افزود: اکيپهايي از کارشناسان حوزه سياسي ـ امنيتي، اجتماعي، فرهنگي به 9 شهرستان فرستاديم که با بررسيهاي لازم نقاط قوت و نقاط ضعف را شناسايي کرده است.
قاسمي فرزاد عنوان کرد: در همين راستا هفت کميته شامل فرهنگي ـ اجتماعي، آموزشي، فناوري اطلاعات، اطلاعرساني، پشتيباني، امنيتي و استعلامات تشکيل شده است که شش کميته وظيفه فراهم کردن مقدمات اجرايي انتخابات را بر عهده دارند و کميته فرهنگي و اجتماعي نيز در زمينه بسترسازي براي خلق حماسه سياسي و انجام اقدامات لازم براي بصيرتافزايي فعاليت ميکند.
معاون سياسي و امنيتي استاندار اضافه کرد: براي اينکه شهرستانها يک پل ارتباطي با ستاد انتخابات داشته باشند علاوه بر فرمانداران يک کارشناس رابط در شهرستانها به صورت روزانه اخبار و اطلاعات را رصد ميکنند.
رئيس ستاد انتخابات استان با يادآوري برگزاري انتخابات مياندورهاي مجلس در شهرستان تويسرکان همزمان با دو انتخابات ديگر، تمهيدات مقدمات برگزاري اين مهم را نيز مطلوب ارزيابي کرد.
قاسمي فرزاد با اعلام اينکه آسيبشناسي انتخابات گذشته نيز به منظور رفع مشکلات و تقويت نقاط قوت انجام شده است، بيان داشت: تهيه فهرست روستاهاي داراي شرايط براي برگزاري انتخابات، برآورد جمعيت تقريبي واجد شرايط رأي دادن، مکانيابي شعب اخذ رأي از طريق جي.آي.اس و جي.پي.اس و راهاندازي سامانه جامع انتخابات فرمانداريهاي 9 گانه از ديگر اقدامات بوده است.
وي ديگر اقدامات را برگزاري جلساتي با بخشداريها و فرمانداريها براي برگزاري باشکوهتر انتخابات دانست.
رئيس ستاد انتخابات استان اعلام کرد: نتيجه نهايي تأييد صلاحيت داوطلبان شوراهاي اسلامي شهر و روستا در همدان امروز از طريق فرمانداريها از طريق اطلاعيه اعلام ميشود و نتايج تأييد صلاحيت شدههاي انتخابات مياندورهاي مجلس نيز 15 خرداد اعلام خواهد شد.
قاسمي فرزاد نگاه آموزشمحور در اين دوره از انتخابات را ويژگي ستاد انتخابات استان عنوان کرد و گفت: به منظور اشرافيت بر قانون همه قشرها آموزشهاي لازم را کسب کردهاند و ضمن تعامل با دستگاههاي دولتي، قشرهايي چون فرهنگيان، بازاريان، اصناف، بانوان و... آگاهيهاي لازم را کسب کردهاند.
وي از آموزش عوامل اجرايي در سطح استان خبر داد و اظهار داشت: اين آموزشها از هفتم ارديبهشت شروع شده و تا چهاردهم ارديبهشت ماه ادامه دارد.
رئيس ستاد انتخابات استان همدان افزود: جلسه آموزشي اعضاي هيئت اجرايي انتخابات رياست جمهوري از 20 ارديبهشت تا 25 ارديبهشت انجام شد.
قاسميفرزاد با بيان اينکه نمايندگان فرمانداران در شعب اخذ رأي نيز آموزشهاي لازم را کسب کردهاند، افزود: آموزشها از اول خرداد آغاز شده و تا 15 خرداد ادامه دارد.
وي از برگزاري جلساتي براي کاربران آي.تي خبر داد و افزود: اين آموزشها از نهم خرداد شروع شده و به تناوب تا 20 خردادماه ادامه دارد.
وي با بيان اينکه براي عوامل خدماتي شعب نيز کلاس آموزشي برگزار شده است، بيان داشت: به اين افراد تأکيد شده که فقط و فقط در حيطه مسئوليت خود ايفاي وظيفه کنند.
رئيس ستاد انتخابات استان همدان از برگزاري آموزش به عوامل انتظامي سخن گفت و افزود: اين دوره آموزشي نيز 23 خردادماه انجام ميشود.
وي برگزاري جلسه توجيهي داوطلبان کانديداهاي شهر و روستا را يادآور شد و تأکيد کرد: مسئولان ستاد انتخاباتي کانديداهاي رياست جمهوري نيز آموزشهاي لازم را کسب کردهاند.
قاسميفرزاد گفت: از هشت کانديداي رياست جمهوري فقط پنج نفر مسئول ستاد انتخاباتي خود را به وزارت کشور و به تبع آن نمايندگان خود را به استانها معرفي کردهاند که مسئولان ستاد آموزشهاي مرتبط را کسب کردهاند.
وي در بخش ديگري از سخنانش از آگاهسازي براي حضور حداکثري در انتخابات سخن گفت و ادامه داد: در همين راستا جلساتي با گروههاي مرجع مانند خانواده شهدا، ائمه جماعات، اساتيد، فرهنگيان، اصناف، بازاريان، کشاورزان، کارگران، اصحاب رسانه، دانشجويان برگزار شده است.
رئيس ستاد انتخابات استان همدان بيان داشت: در سطح استان با همکاري همه دستگاههاي اجرايي بيش از يک هزار و 500 جلسه توجيهي ـ آموزشي برگزار شده که عمده آن توسط سپاه و بسيج، فرمانداريها، بخشداريها و مجموعه استانداري تشکيل شده است.
قاسمي فرزاد عملکرد کميته اطلاعرساني ستاد انتخابات استان همدان را مطلوب ارزيابي و اضافه کرد: تاکنون 124 فعاليت و اقدام کاري از سوي اين کميته در بخشهاي مخالف انجام شده که اين مهم با همکاري و مساعدت اصحاب رسانه محقق شده است.
وي از پوشش اخبار انتخابات از سوي 100 خبرنگار در سطح استان خبر داد و در ادامه گفت: بايد در انتخابات پيش رو علاوه بر حضور حداکثري نسبت به انتخاب اصلح توجه کافي و وافي داشته باشيم.
معاون سياسي و امنيتي استاندار تصريح کرد: از 6 هزار و 329 کانديداي چهارمين دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا 97 درصد تأييد صلاحيت شدهاند.
رئيس ستاد انتخابات استان در پايان سخنانش برگزاري باشکوه انتخابات را مصونيتبخش دانست و گفت: هر چه حضور مردم بيشتر و حماسيتر باشد به همان اندازه مخاطرات و دشمنيهاي دشمنان کمتر ميشود.
همچنين معاون سياسي و امنيتي استاندار ، در خصوص سالگرد ارتحال امام خميني(ره) با بيان گذشت 50 سال از قيام 15 خرداد سال 42 گفت: 15 خرداد آغازگر نهضت اسلامي و عاشورايي ملت ايران به رهبري امام راحل است که باعث شد تمام آزادگان دنيا از خواب غفلت بيدار شوند و کاخ ستم و ظلم ستمگران بر سر آن ها خراب شود.
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