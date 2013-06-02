ملت ایران با حضور درانتخابات شعور سیاسی و حمایت خود را از نظام به جهانیان ثابت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر اساتید،کارکنان و دانشجویان این دانشگاه حضور در انتخابات را به منزله نواختن مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی و شکست توطئه های دشمنان عنوان کردند.

در این بیانیه آمده است:

«بی تردید ملت سرافراز ایران اسلامي به خصوص دانشگاهیان در تحقق حماسه سیاسی با حضور حداکثری خود پای صندوق های رای در انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا، اعتقاد خود به ولایت و رهبری را بار دیگر به جهانیان اثبات خواهند کرد.

انقلاب شکوهمند اسلامی در مسیر حرکت الهی خویش بارها و بارها در بوته آزمایش های گوناگون قرار گرفته و هر بار سربلندتر از پیش دشمنان قسم خورده ي بزرگترین و پایدارترین ترین حرکت مردمی قرن را ناامید ساخته است؛ و امروز که در آستانه آزمون بزرگ انتخابات ریاست جمهوری و شوراي اسلامي شهر و روستا قرار داریم، یقیناً دشمنان کینه‌توز ما درصددند از این فرصت برای رخنه در نظام مقدس ايران اسلامی و وارد ساختن ضربات شیطانی استفاده کنند. مردم شریف، مومن و متعهد ایران اسلامی با حضور چشمگیر خود در پای صندوق های رای همچنانكه در تمامی انتخابات برگزارشده از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، شعور بالای سیاسی خود را به جهانیان ثابت کرده و نقشه های شوم اجانب را با شکست مواجه ساخته اند، این بار نیز با حضور خود در انتخابات مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی خواهند نواخت. ما به این امر ایمان داریم که با امید، همدلی، همت و قانون مداری این حماسه محقق شدنی است و به فضل الهی ملت فهیم ایران اسلامی این مسیر حساس را نیز سربلندانه خواهد پیمود.

ما اساتيد، کارکنان و دانشجویان دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار به عنوان يكي از تخصصي ترين دانشگاه هاي كشور به عنوان قشري فرهیخته و دانشگاهی ضمن پیروی قاطع از مقام عظمای ولایت و تاکید بر حضور پرشور در انتخابات، از ملت شریف و عزتمند ایران اسلامی، دعوت بعمل می آوريم تا در خلق حماسه سیاسی به پای صندوق های رأی رفته و در انتخابات 24 خرداد 1392 شرکت نمایند.»