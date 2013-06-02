75محل براي تبليغات نامزدهاي انتخاباتي در همدان تعيين شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قهرماني مطلق امروز در اولين جلسه آموزشي و توجيهي اعضاي شعب اخذ راي گفت: پيرو آخرين توافق وزارت کشور و شوراي نگهبان، صندوق حاوي آرا رياست جمهوري با اولويت شمارش، صورتجلسه و تحويل مي شود.

قهرماني مطلق افزود: پس از اتمام کار راي گيري، ابتدا هر دو صندوق حاوي آراء باز مي شود و برگه راي هايي که احتمالا جابجا به صندوقها ريخته شده به آرا مربوطه اضافه مي شود.

وي اضافه کرد: سپس ابتدا صندوق حاوي آرا رياست جمهوري با اولويت شمارش، صورتجلسه و توسط رئیس شعبه با همراهي اعضاي نظارت انتخابات رياست جمهوري و يکي از عوامل انتظامي به ستاد انتخابات تحويل داده مي شود.

رئیس هیئت اجرايي انتخابات شهرستان همدان يادآور شد: پس از اين مرحله ديگر اعضاي شعبه با حضور اعضاي هیئت نظارت انتخابات شوراها صندوق حاوي آراي شوراهاي اسلامي را شمارش، صورتجلسه و تحويل خواهند داد.

قهرماني مطلق افزود: برای تکميل صورتجلسه اخذ راي باید اطلاعات همه آرا شمارش شده توسط کاربران رايانه شعبه در سيستم جامع انتخابات وارد شود و پس از اخذ کد پيگيري و درج در صورتجلسه کار شمارش تمام خواهد شد.

وي با اشاره به لزوم دقت نظر بيش از پيش درمرحله شمارش آراء و تنظيم صورتجلسات تاکيد کرد: اعضاي شعب باید با تسلط کافي بر شرح وظايف خود طبق قوانين ودستورالعملهاي ابلاغي ستاد انتخابات کار خود را شروع و به پايان برسانند.

فرماندار شهرستان همدان در ادامه ضمن توضيح نکاتي از دستورالعملهاي اجرايي انتخابات اظهار داشت: داشتن شناسنامه براي راي دهندگان الزامي است اما اگر احتمالا شناسنامه اي عکس دار نبود اشکال ندارد .

وي ابراز امیدواری کرد انتخابات پر شور و سالمي در 24 خرداد ماه امسال برگزار شود.