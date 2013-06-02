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۱۲ خرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۳۱

تحلیلگر روسی بیان کرد:

تلاش برای تکرار سناریوی بنغازی لیبی در سوریه

تلاش برای تکرار سناریوی بنغازی لیبی در سوریه

یکی از تحلیلگران روسی با اشاره به اهمیت استراتژیک نبرد القصیر از تلاش مخالفان برای تبدیل این شهر به پایگاهی برای فعالیتهای خود مشابه آنچه که در بنغازی در شرق لیبی قبلا انجام شد، پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الاخبار، سرگئی فیلاتف تحلیلگر روسی گفت: گروههای مسلح در سوریه قصد دارند که شهر القصیر را به پایگاهی برای خود مشابه آنچه مخالفان رژیم معمر قذافی در بنغازی لیبی انجام دادند، تبدیل کنند.

وی افزود: در صورتی که گروههای مسلح در سوریه موفق شوند از القصیر به عنوان پایگاهی استفاده کنند می توانند فعالیتهای خود را به مناطق دیگر گسترش دهند.

این تحلیلگر روسی می افزاید: نبرد القصیر از اهمیت به  سزایی برخوردار است و در صورتی که نیروهای نظامی سوری بتوانند پیروز شوند این موضوع حائز اهمیت خواهد بود زیرا سبب کاهش حمایت خارجی برای گروههای مسلح می شود و از سوی دیگر این امکان را به ارتش سوریه می دهد که عملیاتهایی را در دیگر شهرهایی که گروههای مسلح در آن فعال هستند انجام دهند.

کد مطلب 2068756

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