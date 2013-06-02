تلاش برای تکرار سناریوی بنغازی لیبی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الاخبار، سرگئی فیلاتف تحلیلگر روسی گفت: گروههای مسلح در سوریه قصد دارند که شهر القصیر را به پایگاهی برای خود مشابه آنچه مخالفان رژیم معمر قذافی در بنغازی لیبی انجام دادند، تبدیل کنند.

وی افزود: در صورتی که گروههای مسلح در سوریه موفق شوند از القصیر به عنوان پایگاهی استفاده کنند می توانند فعالیتهای خود را به مناطق دیگر گسترش دهند.

این تحلیلگر روسی می افزاید: نبرد القصیر از اهمیت به سزایی برخوردار است و در صورتی که نیروهای نظامی سوری بتوانند پیروز شوند این موضوع حائز اهمیت خواهد بود زیرا سبب کاهش حمایت خارجی برای گروههای مسلح می شود و از سوی دیگر این امکان را به ارتش سوریه می دهد که عملیاتهایی را در دیگر شهرهایی که گروههای مسلح در آن فعال هستند انجام دهند.