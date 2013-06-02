جبهه صدای ملت فعلا روحانی و ولایتی را کاندیداهای برتر می داند

علی مطهری در گفتگوبا خبرنگار پارلمانی مهر در پاسخ به این سئوال که جبهه صدای ملت درباره کاندیداهای ریاست جمهوری و حمایت از آنها به نتیجه ای رسیده است یا خیر اظهار داشت: در آخرین جلسه ای که اعضای موسس جبهه صدای ملت تشکیل دادند به اتفاق آرا به این نتیجه رسیدیم که با وجود اینکه از بین 8 نامزد ریاست جمهوری همه آنها را صالح می دانیم و برایشان احترام قائل هستیم اما فعلا آقایان روحانی و ولایتی را برتر از سایر کاندیداها می دانیم.

وی در باره علت نظر مثبت جبهه صدای ملت نسبت به این دو کاندیدا گفت: دلایل نظرمان را در روزهای آینده طی صدور بیانیه ای اعلام خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا در نهایت از یک کاندیدا حمایت خواهید کرد یا خیر گفت: در نهایت در آستانه انتخابات کاندیدای اصلح را به مردم معرفی خواهیم کرد.

مطهری زمان اعلام کاندیدای نهایی مد نظر جبهه صدای ملت را هفته آینده عنوان کرد.

به گفته مطهری این بیانیه طی روزهای شنبه یا یکشنبه هفته آینده منتشر خواهد شد.