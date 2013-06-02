اهدای 3821 سکه به اهالی قلم منتخبان 24 دوره کتاب فصل/ خرید 2 میلیارد تومان کتاب از ناشران در سال 91

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین دوره کتاب فصل عصر امروز یکشنبه 12 خرداد با معرفی آثار برگزیده و شایسته تقدیر در سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب به کار خود پایان داد.

علی اسماعیلی سرپرست معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم با تاکید بر اهمیت علم در توسعه هر کشوری گفت: مهمترین عنصر رشد و توسعه پایدار، پژوهش و تولید علم و فناوری و رسیدن به قله دانش در پرتو یک برنامه ریزی هدفمند و کلان است.

اسماعیلی افزود: تاکنون کشوری دیده نشده که بدون توسعه همه جانبه علمی به توسعه اقتصادی و صنعتی دست پیدا کرده باشد و رفاه واقعی جامعه در پرتو توجه به علم و فناوری است و اقتدار ملی هر کشوری در گرو اقتدار علمی و اقتدار علمی هم در گرو اقتدار فرهنگی است.

سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد به نقش اعتبارات بخش پژوهش در پیشرفت یک کشور اشاره کرد و گفت: میزان تخصیص اعتبارات پژوهش از رقم مربوط به تولید ناخالص هر کشوری، نشان از میزان پپیشرفت آن کشور دارد؛ این سهم در کشورهای صنعتی و فراصنعتی 2.5 تا 4درصد است ولی متاسفانه در کشور ما این سهم 2 دهم تا 7 دهم درصد است در واقع کمتر از 1 درصد تولید سهم داخلی کشور ما به حوزه پژوهش اختصاص می یابد.

وی در عین حال به رشد فنی و علمی ایران در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: در سال 2013 ایران با 8513 مقاله در مجلات معتبر علمی رتبه 16 تولید علم را در جهان در اختیار دارد در واقع 6 و 1 دهم سهم تولید علم جهانی در اختیار ماست.

سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در پایان سخنانش از خرید 2 میلیارد تومان از کتابهای منتخب جوایز کتاب سال، کتاب فصل و جوایز مشابه از سوی این معاونت در دوره های اخیر خبر داد و گفت: این کتابها به زودی در یک کتابخانه به معرض دید عموم گذاشته خواهد شد در این برنامه همچنین علی شجاعی ساعی مدیرعامل موسسه خانه کتاب در سخنانی با بیان اینکه قطار جایزه کتاب فصل باید بدون وقفه به حرکت خود ادامه دهد گفت: در بیست و چهار دوره ای که جایزه کتاب فصل برگزار شده 1000 عنوان کتاب خوب به جامعه علمی کشور معرفی شده است.

وی افزود: تا دوره چهارم این جایزه شرایط انتخاب یک اثر احراز امتیاز 75 از 100 بود اما از دوره پنجم به بعد معیارهای جایزه کتاب سال به جایزه کتاب فصل هم تسری پیدا کرد.

مدیرعامل کتاب خانه همچنین گفت: تاکنون در بیست و چهار دوره کتاب فصل 3800 قطعه سکه بهار آزادی به منتخبین این جایزه اهدا شده است که اینها جدای از جوایزی است که به برگزیدگان کتاب سال و دیگر جوایز حوزه کتاب اهدا شده است.

شجاعی ساعی گفت: با برگزاری «جایزه کتاب فصل» گام بزرگی برای استحکام بخشی کتاب فصل برداشتیم؛ به گونه ای که در زمانی که هنوز جایزه کتاب فصل راه اندازی نشده بود 8000 عنوان کتاب داوری شده بود اما کتاب فصل کمک کرد تا این میزان به 20 هزار عنوان برسد.

همچنین مجید حمید زاده دبیر جایزه کتاب فصل با ارائه گزارشی از روند ارزیابی آثار بیست و چهارمین این دوره این جایزه گفت: در جایزه کتاب فصل مجموعاَ 3821 قطعه به منتخبین آن اهدا شده است.

به گفته وی جایزه کتاب فصل توانسه است در هر سال 172 عنوان کتاب خود را به جامعه علمی کشور معرفی کند.

دبیر جایزه کتاب فصل همچنین گفت: در دوره بیست و چهارم این جایزه از 2079 اثر حدود 162 اثر به مرحله پایانی راه یافت که بعد از داوری در 66 گروه 22 اثر انتخاب شدند که 4 عنوان برگزیده و 17 عنوان شایسته تقدیر هستند.

همچنین 10 عنوان از این کتابها تالیفی است و 10 عنوان ترجمه و 2 عنوان آثار تصریحی بوده است.

در این مراسم مرتضی کریمی نیا، سید حسین موسویان و حجت الاسلام حسن تارمی از منتخبین جایزه کتاب فصل درباره آثار خود سخن گفتند.