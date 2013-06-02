شوراها متمم  فرآیند پیشرفت شهر و کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش عضو شورای راهبردی خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت با اشاره به همزمانی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا گفت: باید به صورت تخصصی به موضوع نگاه کرد. به نظرم فلسفه همزمانی این 2 انتخابات توجه به تکمیل و تقویت فرایند عمران و آبادانی در کشور بوده است.

وی افزود: به طور کلی شوراها وظیفه عمران و آبادانی شهر و روستا را بر عهده دارند و در کنار این موضوع، سامان دادن امورات شهری و روستایی مثل امکانات رفاهی، حمل و نقل و همین طور معماری شهری و روستایی از وظایف شوراهاست. شوراها با انتخاب شهردار، این امور را پیگیری می کنند.

بذرپاش با بیان اینکه این سازوکار به مثابه تشکیل پارلمان های محلی است؛ تصریح کرد: تشکیل این مجالس محلی، در ابتدا باعث ساختارمند شدن این اقدامات می شود و در مرحله دوم، عمران و آبادانی و پیشرفت شهر و روستا را تسریع می کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شوراهای شهر و روستا علیرغم وجود کاستی ها، اما می تواند سازوکار مناسبی برای تنظیم امورات و بهبود ساختار شهری و روستایی شود؛ به اثرگذاری این سازوکار بر دستگاه های دولتی نیز اشاره کرد و گفت: تنظیم امور و مناسبات سازمان ها و اداره جات دولتی در شهرها بر عهده استانداری و فرمانداری است اما به دلیل نظارت و مدیریت عام استانداری ها و فرمانداری ها، ناهماهنگی ها از تبعات رایج اداری در شهرستان ها و استان است. با این حال توجه و تمرکز بر شوراهای شهر و روستا به عنوان مرکز مدیریت شهری و روستایی هر منطقه می تواند هماهنگی و تنظیم مناسبات اداره جات و سازمان های دولتی را نیز بوجود بیاورد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: بررسی شوراهای موفق این واقعیات را نشان می دهد که دولت باید به استقبال مدیریت واحد شهری و روستایی برود.

عضو شورای راهبردی خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت یکی دیگر از جهت گیری های مهم شوراهای شهر و روستا را مباحث فرهنگی دانست و اظهار داشت: در حوزه فرهنگ، به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع، نمی توان با تصمیمات کلان، انتظار اثرگذاری کوتاه یا بلند مدت داشت. اما استفاده از ظرفیت شوراها می تواند مجرای مفیدی برای حصول اهداف باشد.

بذرپاش با اشاره به بافت متنوع فرهنگی کشور خاطرنشان کرد: شوراهای شهر و روستا که پارلمان محلی آن مناطق هستند، نزدیکترین افراد به واقعیات فرهنگی همان مناطق به حساب می آیند. و قطعا بهترین مجریان برای سیاست گزاری فرهنگی آن مناطق هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی توجه رئیس جمهور به ظرفیت شوراها را یک ضرورت دانست و گفت: هر رئیس جمهوری که آبادانی و عمران کشور در اولویت سیاست هایش باشد؛ بدون تردید باید هماهنگی با شوراهای شهر و روستا را به عنوان یک اقدام بایسته در برنامه های خود قرار بدهد چراکه تنظیم فعالیت های دولت در مناطق مختلف کشور و تسریع در تحقق اهداف را در پیامد خود دارد. از این رو شوراهای شهر و روستا متمم و منظم فرآیند پیشرفت در یک کشور به حساب می آیند.