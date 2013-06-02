به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در اجلاسیه اساتید سطح یک مدارس علمیه استان قم که ظهر شنبه در مدرسه عالی دارالشفاء قم برگزار شد، با اشاره به جایگاه علم در روایات اظهار داشت: کشف استعدادهای طلاب حوزه علمیه در سال های اول تحصیل تاثر زیادی در رشد و پیشرفت حوزه دارد و این وظیفه اساتید حوزه است.

وی با تاکید بر همکاری اساتید با مدیران مدارس علیمه بیان داشت: اساتید فقط مسئول تدریس صرف و نحو و منطق و فقه نیستند و باید برای طلبه یک مربی و معلم باشند و در سازندگی طلبه نقش داشته باشند.

عضو جامعه مدرسین حوزه افزود: در صورتی که مدرسه ای نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی بی توجه است طلاب باید به سراغ مدیر و اساتید مدرسه بروند و مسئله را با آن‌ها در میان بگذارند.

ضرورت توجه به مسائل سیاسی در حوزه های علمیه

وی با بیان اینکه در کنار مسائل علمی و اخلاقی توجه به مسائل سیاسی هم مهم است تصریح کرد: منظور از توجه به مسائل سیاسی سیاسی بازی نیست، طلاب مراقب باشند تحت تاثیر طراحی دیگران درگیر بازی های سیاسی نشوند.

آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به نقش حوزه‌های علمیه در بیداری اسلامی و انتخابات ابراز داشت: امروز حوزه علمیه همراه رهبری و مراجع عظام تقلید، برای نقش آفرینی در همه عرصه های آماده است.

وی تاکید کرد: حوزه علمیه و روحانیت در کنار تذکیه، تعلیم و تعلم علوم دینی مردم را برای حضور در صحنه تشویق می‌کنند و اجازه نمی‌دهند انقلاب بی پناه بماند.

طلاب در مقابل شبهات واکسینه می‌شوند

امام جمعه قم عنوان داشت: با توجه به مطالبات جامعه و مردم، حوزه علمیه نسبت به 10 سال گذشته تغییر کرده است، گاهی مشاهده می‌شود طلاب در مقابل شبهات واکسینه نیستند که حوزه علمیه برنامه‌ریزی‌های لازم را در این زمینه انجام خواهد داد.

وی تعدد درس های حوزوی را مشکلی مهم دانست و اظهار داشت: با زیاد شدن درس های حوزه نباید از طلاب انتظار مباحثه داشته باشیم، در دروسی مانند کفایه، رسائل و مکاسب تدابیری صورت گرفته و تلاش دیگر محدوده درس‌های حوزه را برای طلاب مشخص کنیم.

ضرورت توجه به روش مباحثه در حوزه

آیت الله حسینی بوشهری تأکید کرد: مباحثه یکی از مسائل و روش‌های کلیدی تحصیل در حوزه است که توجه اساتید و طلاب نسبت آن امری ضروری است.

وی با تاکید بر این که تعطیلات حوزه‌های علمیه باید کاهش پیدا کند، بیان داشت: حوزه علمیه به طلبه احتیاج دارد، این درست نیست که عده‌ای به دنبال جذب در نهادهای مختلف هستند.

آموزش زبان عربی در حوزه‌های علمیه تصویب شد

وی با اشاره به این که همه طلاب حوزه علمیه در حالی دستور زبان عربی می‌خوانند که زبان عربی آشنا نیستند گفت: طلاب حوزه باید در زمینه ادبیات عرب تقویت شوند و به لطف خدا آموزش زبان عربی در حوزه علمیه در شورای عالی حوزه تصویب شده است.

