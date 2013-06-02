عهد کرده بودم با کاندیدا شدن مشایی مستنداتی را به شورای نگهبان ارائه کنم/ احمدی نژاد حق دفاع از مشایی را نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن قدیری‌ابیانه بعدازظهر یکشنبه در حاشیه همایش "شعار یا واقعیت گفتمان‌های ریاست جمهوری" در محل موسسه آموزش عالی خراسان اظهار کرد: عهد کرده بودم با کاندیدا شدن مشایی در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری نامه ای به همراه مستنداتی به شورای نگهبان ارائه کنم.

وی ادامه داد: از همان ابتدا به خود قول دادم که در صورت نامزد شدن مشایی تمامی مستندات که از او دارم را به شورای نگهبان تحویل دهم چرا که اطلاعات زیادی در مورد او داشتم.

قدیری ابیانه با تاکید بر اینکه شاید اگر احمدی نژاد از مشایی دفاع نمی کرد و با او به وزارت کشور برای ثبت نام نمی رفت در مورد کارهای او سکوت می کردم، یادآور شد: بنده هنگامی که سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور مکزیک بودم به خاطر مسئله‌ای با مشایی دچار مشکل و اختلاف نظر شدم زیرا او می خواست به بهانه رواج دادن فرهنگ ایرانی مجسمه هایی مستهجن را به مکزیک بفرستد اما من نسبت به این موضوع کاملا معترض بودم.

وی با بیان مطلب فوق عنوان کرد: همواره در برابر مسائل مشایی سکوت کردم اما هنگامی که او برای انتخابات ریاست جمهوری به وزرات کشور رفت در آخرین لحظات ثبت نام به همراه نامه و مستندات تصمیم به متوجه ساختن او از کارها و اقداماتی که انجام داده کردم.

سفیر سابق ایران در مکزیک بیان کرد: زمانی که در سالن کنفرانس مطبوعاتی در وزارت کشور متوجه حضور احمدی نژاد در کنار مشایی شدم دیگر نمی خواستم به سکوت خود ادامه بدهم و در آن صحنه وقتی برای طرح سئوال به جایگاه رفتم اعلام کردم که نامه‌ای به همراه برخی مستندات در رابطه مشایی به شورای نگهبان تحویل داده‌ام و این امر موجب شد تا مشایی نگذارد به صحبتم ادامه دهم و در آن لحظه یکی از هوادارن مشایی میکروفون‌های جلسه را به هم زد و فضایی پرتنش را ایجاد کرد.

وی با تاکید بر اینکه احمدی‌نژاد حق دفاع از مشایی را نداشت، افزود: روزی که احمدی نژاد به همراه مشایی به وزارت کشور آمد داستان سفرهای استانی رئیس جمهور و سخنرانی های تبلیغاتی را فهمیدم.