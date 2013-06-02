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۱۲ خرداد ۱۳۹۲، ۱۹:۳۰

حداد عادل فردا در جمع اساتيد دانشگاه علوم تحقيقات تهران و مردم قم سخنراني مي كند

حداد عادل فردا در جمع اساتيد دانشگاه علوم تحقيقات تهران و مردم قم سخنراني مي كند

سخنگوي ستاد انتخاباتي حدادعادل از سفر اين نامزدانتخابات به استان قم و سخنراني در دانشگاه علوم تحقيقات تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبي توانگر، سخنگوي ستاد انتخاباتي حدادعادل از سفر اين نامزدانتخابات به استان قم و سخنراني در دانشگاه علوم تحقيقات تهران خبر داد.

وي افزود:  حدادعادل فردا دوشنبه از ساعت 14 در جمع اساتيد دانشگاه علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي واقع در پونك سخنراني خواهد كرد و بعد از آن عازم قم خواهند شد.

وي اضافه كرد: در شهر قم، بعد از نماز مغرب و عشاء،  حدادعادل در مسجد امام حسن عسگري(ع) در جنب حرم حضرت معصومه(س) در جمع مردم انقلابي، امت حزب الله و ممتدين قم سخنراني خواهند كرد.

توانگر گفت: امشب در گفتگوي ويژه خبري ساعت 22:45 حدادعادل حضور خواهد يافت كه گفتگويي متفاوت خواهد بود.

کد مطلب 2068772

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