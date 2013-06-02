ارتفاعات علی آبادکتول سفیدپوش شد

به گزارش خبرنگار مهر، بارندگی شدید و رگبار عصر یکشنبه در دهنه محمدآبادکتول از توابع شهرستان علی آبادکتول سبب کاهش محسوس دما و خنکی هوا شد.

بروز این موج ناپدار در ارتفاعات شهرستان علی آبادکتول نیز سبب شد تا ارتفاعات شاهوار و سیاه مرز کوه سفیدپوش شود.

مدیرکل مدیریت بحران گلستان نیز در پیگیری خبرنگار مهر گفت: هواشناسی استان برای روز یکشنبه احتمال بارندگی پراکنده در مناطق مختلف استان را پیش بینی کرده بود.

قاسم سمیعی افزود: گزارشی از مناطق مختلف استان ناشی از بروز مشکل بر اثر بارندگیهای پراکنده نشده است.