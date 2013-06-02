  1. استانها
  2. گلستان
۱۲ خرداد ۱۳۹۲، ۱۹:۲۱

ارتفاعات علی آبادکتول سفیدپوش شد

ارتفاعات علی آبادکتول سفیدپوش شد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر : ارتفاعات شاهوار و سیاه مرزکوه شهرستان علی آبادکتول در هفتادو چهارمین روز از فصل بهار سفیدپوش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بارندگی شدید و رگبار عصر یکشنبه در دهنه محمدآبادکتول از توابع شهرستان علی آبادکتول سبب کاهش محسوس دما و خنکی هوا شد.

بروز این موج ناپدار در ارتفاعات شهرستان علی آبادکتول نیز سبب شد تا ارتفاعات شاهوار و سیاه مرز کوه سفیدپوش شود.
 
مدیرکل مدیریت بحران گلستان نیز در پیگیری خبرنگار مهر گفت: هواشناسی استان برای روز یکشنبه احتمال بارندگی پراکنده در مناطق مختلف استان را پیش بینی کرده بود.
 
قاسم سمیعی افزود: گزارشی از مناطق مختلف استان ناشی از بروز مشکل بر اثر بارندگیهای پراکنده نشده است.
کد مطلب 2068776

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها