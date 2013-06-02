واکنش وزارت امورخارجه به اقدام آمریکا در قراردادن نام ایران در فهرست کشورهای حامی تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به قراردادن نام ایران درفهرست کشورهای حامی تروریسم توسط وزارت امورخارجه آمریکا گفت: انتشار ادعاهای موهوم در چارچوب گزارش های سالانه تروریسم از سوی دولت آمریکا باعث نمی شود افکار عمومی جهانیان حمایت همه جانبه آمریکا از تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی را فراموش کرده و یا ارتکاب جنایت های غیر انسانی متعدد تحت پوشش مقابله با تروریسم را نادیده بگیرند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: با گذشت بیش از یک دهه از شعارهای ضد تروریستی دولتمردان آمریکایی، اکنون جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان به خوبی قادر است نسبت به تناقضات گفتاری و رفتاری مقامات آن کشور در مقابله با پدیده شوم تروریسم و برخورد دوگانه آنها با گروههای تروریستی به قضاوت بنشیند.

وی افزود: سه دهه پس از تاسیس و تجهیز القاعده ، تجربه مشابه درحمایت از تشکیل و تجهیز گروههاي تروریستی همچون النصره در سوریه نشان داد برخورد ابزاری با این پدیده شوم و تهدید صلح و امنیت بین المللی به یک رویه و رویکرد سیاسی در آمریکا تبدیل شده است. البته ملت ایران بعنوان یکی از بزرگترین قربانیان تروريسم، قبلا این رویکرد را در حمایت آمریکا از گروههای تروریستی جندالشيطان و منافقین تجربه کرده است.

عراقچی اضافه کرد: این برخوردهای دوگانه هیچگونه مشروعیتی برای ادعاهای ضد تروریستی دولت آمریکا باقی نمی گذارد. جمهوری اسلامی ایران مستمرا و به دقت تعامل دولت آمریکا با سازمان های تروریستی و ارتباط برخی عناصر آمریکايي با این سازمان ها در منطقه را زیر نظر دارد.

