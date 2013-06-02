یک شبکه خرابکاری در انتخابات 24 خرداد منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای از شناسایی و بازداشت اعضای یک شبکه ترویستی مأمور به اقدامات خرابکارانه در روز انتخابات 24 خرداد خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

به استحضار ملت شریف ایران می رساند که سربازان گمنام امام زمان (عج) در پی سرنخ یابی از یک شبکه ی خرابکاری وابسته به دشمنان ایران و اسلام و پس از جمع آوری های دقیق و همه جانبه ی اطلاعاتی و گستردن تورهای ضد جاسوسی و ضد تروریستی، موفق به شناسایی و بازداشت کلیّه اعضای آن شبکۀ خیانت‌پیشه شدند.

سرشبکه این گروه از چند سال پیش به استخدام سازمان جاسوسی یکی از وابسته ترین و مرتجع ترین کشورهای عربی منطقه درآمده بود؛ کشوری که در هیچ‌یک از ابعاد سیاسی، نظامی، اقتصادی، اطلاعاتی و فرهنگی، قابلیت کوچکترین هماوردی با ایران مستقل و مقتدر و همیشه سرافراز را نداشته و از ابتدا قابل پیش بینی بود که به نیابت از کارفرمایان غربی - صهیونیستیِ حاکمانش، پا به این عرصه خطرناک گذاشته است؛ به ویژه آنکه در سال‌های اخیر، روز به روز وابستگی های آن کشور به رژیم صهیونیستی آشکارتر و حضور رژیم جعلی اشغالگر در این کشور، گسترده‌تر و همه جانبه تر شده است.

ادامه پیگیری های جهادگران خاموش اطلاعاتی، مُنجر به حصول مستندات مستحکمی از ابعاد مختلف پرونده و نقش نیابتی آن کشور مرتجع منطقه برای صهیونیزم و استکبار غربی شد.

بدین وسیله بخشی از اطلاعات به دست آمده را اعلام می نماید:

1. مدتی پس از استخدام عامل اصلی این پرونده توسط سرویس اطلاعاتی کشور مورد نظر و تعیین دستمزد ثابت برای وی و انجام مأموریت های مختلف، این مزدور از طریق آن سرویس به افسر اطلاعاتی موساد (رژیم صهیونیستی) متصل می شود.

سپس برای فراگیری آموزش های اطلاعاتی و نظامی، به سرزمین های اشغالی فلسطین اعزام می شود. در آنجا پس از ارزیابی های اطلاعاتی و امنیتی و دریافت آموزش های گوناگون، لیست نیازمندی های اطلاعاتی را از افسران موساد دریافت می کند و این بار با مأموریت رسمی از طرف موساد، اما با عاملیّت و پادویی سرویس اطلاعاتی کشوری که نقش نیابتی را عهده دار است، راهی ایران می شود!

2. به دستور سرویس اطلاعاتی کارفرما، سرشبکه تروریستی به ملاقات دو تن از سرکرده های فرقه جاسوسی - صهیونیستی بهائیت در یکی از کشورهای شبه قاره هند اعزام شده و ارتباطات و هماهنگی هایی بین آنها ایجاد می شود.

3. متهم اصلی پرونده پس از مدتی جاسوسی، مأموریت می یابد گروهی عملیاتی برای انجام اقدامات تروریستی در کشور، آنهم در مقطع برگزاری انتخابات پیش رو و به ویژه در روز رأی گیری فراهم کند. در اجابت این دستور، گروهی 12 نفره با هدف خرابکاری تشکیل می شود.

4. تیم تروریستی مذکور مقدار معتنابهی سلاح سبک، اعم از کلت کمری و مسلسل دستی تهیه و انبار می نماید.

5. گروه یاد شده پس از آموزش های عملیاتی - تروریستی مورد نیاز و به منظور انجام مانورهای عملیاتی در میادین و صحنه های واقعی، چند هدف مشخص را در یکی از شهرستان‌ها انتخاب و مورد اصابت قرار میدهند.

6. یکی از شیطانی ترین مأموریت های محوله به این شبکه جاسوسی - تروریستی، اختلاف‌افکنی های قومی - مذهبی در سطح کشور بوده است. این شبکه موظف بود در مناطقی از کشور که تنوع قومی و مذهبی وجود دارد، تعدادی از افراد شاخص مذاهب و اقوام را ترور نموده و با انتشار شب‌نامه‌های تفرقه‌افکن در محل، جنایات خود را به دیگر اقوام و مذاهب و یا به برخی نهادهای کشور منتسب نماید.

7. در جریان پایش های اطلاعاتی این وزارت خانه، ارتباطات عامل اصلی پرونده با مرکزی در کشور انگلیس کشف گردید که در گذشته نیز، تعدادی از تروریست‌های وابسته به رژیم صهیونیستی، با همان مرکز ارتباط داشته‌اند. تحقیقات این وزارتخانه پیرامون ماهیت کانون مورد نظر و علت ارتباط هسته های مختلف تروریستی با آن ادامه دارد.

8. ضمن شناسایی و بازداشت اعضای این تیم تروریستی، انبارهای تسلیحات آنها نیز کشف و ضبط گردید. همچنین اسامی، تصاویر و فیلم های گرفته شده از افسران اطلاعاتی بیگانه و سایر اسناد خیانت تیم تروریستی و خباثت کشورهای دخیل در این پرونده، مضبوط است که بنا به اقتضاء، مورد بهره‌برداری یا انتشار قرار خواهند گرفت.

9. در پایان ضمن تشکر بی پایان از همکاری های هموطنان گرانقدر در مراحل مختلف اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی این وزارتخانه پیرامون عوامل این پرونده و تقدیر از مساعدت مرجع محترم قضایی، سربازان گمنام امام زمان (عج) و خادمین خاموش و جانبرکف ایران اسلامی، اطمینان می دهند که با توکل بر حضرت احدیت، همچنان با هوشیاری کامل و صلابت تمام به وظایف خطیر خود عمل خواهند کرد.

همچنین به دشمنان غدار دین و ملت، اعم از قدرت‌های استکباری تا برخی کشورهای مُرتجع و وابسته ی منطقه یادآوری می کند که چشمان بیدار ایران اسلامی، هیچ‌گاه عملکرد خائنانه آنها را از نظر دور نخواهد داشت و رذالت‌های آنها را فراموش نخواهد کرد و در عین حال هشدار می دهد که در صورت ورود به حریم «خطوط قرمز» نظام مقدس جمهوری اسلامی، تقاص سختی در انتظارشان خواهد بود.