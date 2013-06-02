نمایشگاه آستان مقدس حضرت معصومه(س) آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه سالروز ارتحال حضرت امام(ره) و قیام خونین 15 خرداد، نمایشگاه آستان مقدس قم امروز یکشنبه طی مراسمی با حضور حجت‌الاسلام حسینی‌نژاد،‌ رئیس حوزه تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) و دیگر مسئولان و مدیران آستان آغاز به کار کرد.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، با اعلام این خبر اظهار داشت: این نمایشگاه در بیش از 40 غرفه با همکاری آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)،‌ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قم و مجموعه فرهنگی مذهبی تخت فولاد اصفهان برپا شده است.

حجت‌الاسلام سید محمد صادقی آرمان افزود: در این نمایشگاه غرفه‌هایی در معرفی حضرت امام خمینی(ره) و قیام خونین 15 خرداد، یازدهیمن دوره انتخابات ریاست‌ جمهوری و همچنین معرفی مؤسسه فرهنگی مذهبی تخت فولاد اصفهان ارائه شده است.

وی با اشاره به فعالیت این نمایشگاه تا بیستم خردادماه ادامه داد: این نمیاشگاه همه روزه صبح‌ها از ساعت 9 الی 13 و عصر‌ها از ساعت 16 الی 22 در ضلع شرقی صحن جواد‌الأئمه(ع) آستان مقدس قم در معرض دید عموم مردم قرار دارد.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در پایان گفت: مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آماده همکاری با نهاد‌ها، سازمان‌‌ها و مؤسسات استانی و کشور در راستای برپایی نمایشگاه‌‌ در محل دائمی نمایشگاه‌های آستان مقدس قم می‌‌باشد.