شناسنامه های زیر آور مانده مردم بشاگرد تا قبل از انتخابات صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عسکری زاده عصر یکشنبه در نشست مشترک با معاون فرماندار شهرستان بشاگرد و بخشدار گوهران، اظهار داشت: حضور موثر مسئولان در منطقه آسیب دیده پس از وقوع زلزله در مدیریت این بحران بسیار موثر بوده و در بازدید از مناطق زلزله زده بشاگرد به خوبی می شد اقدامات دستگاه های مختلف را در راستای امداد رسانی مشاهده کرد.

عسکری زاده ابراز داشت: شهرستان بشاگرد از شهرستانهای محروم کشور است و نیاز توجه بیشتر در بازسازی و امداد رسانی به زلزله‌زدگان وجود دارد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به حادثه زلزله های پی در پی شهرستان بشاگرد و از بین رفتن شناسنامه برخی افراد در زیر آوار، شناسنامه های جدید مکانیزه برای این افراد صادر می شود.مردم مناطق زلزله زده هیچ نگرانی در زمینه شناسنامه نداشته باشند، با توجه به در پیش داشتن انتخابات در زمینه صدور شناسنامه آنها شتاب خواهد شد.

وی با اعلام این که صدور شناسنامه در مناطق زلزله زده در اسرع وقت صورت می پذیرد، اضافه کرد: علاوه بر امدادرسانی در منطقه اقدام به صورت برداری درزمینه شناسنامه های ازبین رفته و یا گمشده صورت گرفته است.

عسکری زاده اضافه کرد: مشارکت همه دستگاه های اجرایی برای کمک رسانی به منطقه آسیب دیده زلزله بشاگرد وظیفه بود ولی هر دستگاهی در اجرای وظیفه سازمانی خود نیز باید به نحو مطلوب عمل کند.

وی با تاکید بر این که ثبت احوال در منطقه بشاگرد دارای اداره است، ادامه داد: بر اثر زلزله ساختمان این اداره قابل استفاده نیست ولی با استقرار نیروهای ثبت احوال در چادر، صدور شناسنامه برای افراد در منطقه زلزله زده گوهران به سرعت صادر خواهد شد.

وی در ادامه سفر خود به این شهرستان از اداره ثبت احوال دیدن کرده و اعلام نمودند: متاسفانه ساختمان اداره ثبت احوال گوهران طی زلزله های پی در پی این شهرستان قابل استفاده نمی باشد ولی تجهیزات در چادرها مستقر شده و همکاران سختکوش این شهرستان به مردم این منطقه خدمت رسانی می کنند.