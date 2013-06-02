مردم مجریان اصلی انتخابات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قهرمانی مطلق عصر یکشنبه در دومین نشست اعضای شعب انتخابات شهرستان همدان با بیان این مطلب افزود: همه باید برای حضوری حماسی در انتخابات تلاش کنیم.

وی به منویات مقام معظم رهبری در مورد اینکه انتخابات هم حق است و هم وظیفه اشاره کرد و اظهار داشت: تمامی کسانی که در این جلسه حضور دارند باید هم به عنوان مجریان انتخابات و هم به عنوان کسی که در انتخابات نقش دارد، در صحنه حاضر شوند.

قهرمانی مطلق ادامه داد: با حضور حماسی در انتخابات سیاست خارجی کشور را بالا خواهیم برد.

وی عنوان داشت: هرجا حضور پر شور و گسترده مردم در صحنه مطرح بوده، سیاست گذران خارجی تا مدت ها به فکر فرو رفته اند تا برای مقابله با ایران روش جدیدی پیش بینی کنند.

قهرمانی مطلق تاکید کرد: تبلور حماسه سیاسی در روز 24 خرداد ماه و با شرکت گسترده در انتخابات محقق شدنی است.

وی در ادامه سخنانش گفت: فضای مناسبی توسط دست اندر کاران و مجریان انتخابات برای شرکت در انتخابات و حضور در پای صندوق های رای به وجود آمده است.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در مورد اینکه هر شخصی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود تصمیماتش تا چندسال برکشور ساری و جاری است، افزود: همه ما باید در انتخاب فرد اصلح دقت و برای حضور آگاهانه و پرشور در انتخابات تلاش کنیم.

وی اظهار داشت: پنج نفر به عنوان اعضای شعب در پای صندوق قرار خواهند گرفت و رئیس شعبه از بین این پنج نفر انتخاب می شود.

قهرمانی مطلق با بیان اینکه مسئولیت رئیس شعبه کمتر از نماینده فرماندار نیست، ادامه داد: در روز انتخابات به دلیل هم زمانی دو انتخاب ریاست جمهوری و شوراها ناظرین هر کدام جدا بوده و ابتدا آراء صندوق ریاست جمهوری شمارش می شود.

وی از اعضاء شعب خواست تا دقت لازم را در شمارش آراء و پر کردن فرم های مربوطه داشته باشند.

فرماندار همدان عنوان داشت: همه اعضا باید به شرح وظایف خود اشرافیت کامل داشته و این مسئولیت را به عنوان یک کار برجسته انجام دهند.

حسن قهرمانی مطلق تاکید کرد: انتخابات شورای شهر ستان همدان به دلیل تعداد زیاد افراد و اینکه تنها از بین آنها 15 نفر انتخاب می شود طولانی خواهد بود.

وی اظهار داشت: وظایف زیادی بر عهده اعضای شعب بوده که باید نهایت دقت را در ممهور کردن برگه و شناسنامه افراد داشته باشند.

قهرمانی با اشاره به اینکه هیچکدام از اعضا شعب نباید در ستاد انتخاباتی کاندیداها باشد، ادامه داد: رعایت بی طرفی و خودداری از نوشتن رای برای افراد بیسواد از جمله مواردی است که اعضا باید رعایت کنند.

وی در پایان سخنانش اضافه کرد: رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی برای هر کدام از اعضا ضروری است.