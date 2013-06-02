کوهنوردان خراسان شمالی به بام تهران صعود می کنند

حامد صاحبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم کوهنوردی زرین کمر شهرستان گرمه با 10 کوهنورد و با هدف گرامیداشت بیست و چهارمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) به قله چهار هزار متری توچال موسوم به بام تهران صعود می کنند.

وی اظهار داشت: اعضای این گروه کوهنوردی دوشنبه سیزدهم خرداد ماه ابتدا به زیارت مرقد امام(ره) می روند و پس از آن برنامه صعود خود را به بام تهران آغاز می کنند.

صاحبی با بیان اینکه این برنامه کوهنوردی تا شانزدهم خرداد ماه به طول می انجامد، اضافه کرد: سرپرستی این صعود را علی عادلخوانی بر عهده دارد و حمید طالبی، محمد میرزاپور، مهدی صادق زاده، محمدمهدی غلامزاده، مسعود محمودیان، ولی الله شکاریان و حسین پاهنگ تعدادی از کوهنوردان این گروه در برنامه صعود به قله توچال هستند.

وی گفت: توچال قله‌ای در شمال تهران و به ارتفاع چهار هزار متر است که بخشی از دامنه رشته‌کوه‌های البرز محسوب می شود و دامنه جنوبی آن مجاور به شهر تهران و قله آن مشرف به این شهر است. به گفته این مسئول، تیم کوهنوردی زرین کمر شهرستان گرمه، جمعه سوم خرداد ماه نیز با هدف گرامیداشت حماسه آزادسازی خرمشهر با 10 کوهنورد، به قله دو هزار متری نیلکوه، بلندترین قله استان گلستان صعود کرد.

صاحبی یادآور شد: همچنین اعضای این گروه کوهنوردی 20 اردیبهشت ماه نیز به سرپرستی علی عادلخوانی به ارتفاعات دو هزار و 600 متری خواجه قنبر در استان سمنان صعود کرده بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر در شهرستان های مختلف خراسان شمالی 13 گروه کوهنوردی دارای مجوز فعالیت می کنند که از این تعداد هشت گروه در شهرستان بجنورد، دو گروه در اسفراین، دو گروه در شیروان و یک گروه نیز در شهرستان گرمه فعالیت های کوهنوردی خود را پیگیری می کنند.