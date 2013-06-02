صیانت از آرمانهای شهدا مهمترین رسالت مسئولان نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حسن پور عصر یکشنبه در دیدار با خانواده شهدای شهر شریفیه، شهادت را فداکاری در راه آرمان های بلند الهی دانست و اظهارداشت: انقلاب اسلامی که ثمره خون شهدا و رشادت های آنان بوده در برابر توطئه های دشمنان همچنان با قدرت و اطمینان ایستاده است.



وی افزود: فرهنگ ایثار و شهادت یک سرمایه جاودان و پایدار است و ما باید ضمن حراست و پاسداری، آنرا بصورت یک فرهنگ معنوی و یک اصل در همه ابعاد زندگی نهادینه سازیم.



حسن پور، ضمن ارج نهادن به مقام شامخ شهیدان و خانواده معظم آنان، بیان کرد: شهدا تربیت یافتگان دامان پدران و مادرانی است که حاضر شدند برای احیای دین مبین اسلام، عزیزترین کسان خود را فدا کرده و از این رو مسئولان نظام وظیفه دارند که در راستای حفظ دستاوردهای انقلاب و شهدا همچنان کوشا باشند.



فرماندار البرز با اشاره به انتخابات پیش رو، افزود: همه ما باید با اخلاص در انتخابات شرکت کنیم تا بتوانیم از خون شهدا پاسداری کنیم.