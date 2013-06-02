برگزاری همایش حماسه تا حماسه در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای هماهنگی استان گلستان شامگاه یکشنبه در این همایش در جمع کارکنان ادارات استان افزود: انقلاب اصلی ما از حماسه 15 خرداد آغاز شد که تاکنون بعد از آن حماسه توانسته ایم موفقیت های بسیار زیادی داشته باشیم.

حجت الاسلام غلامرضا قندهاری افزود: برای ادامه این راه باز هم نیاز به خلق حماسه های بزرگتری است تا بتوانیم جامعه ای اسلامی به دور از دشمنان به وجود بیاوریم.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی برنامگذاری این سال به نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ابراز داشت: حماسه سیاسی که مقام معظم رهبری از آن نام بردند همان انتخابات است که در 24 خرداد برگزار می شود.

رئیس نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان با اشاره به مناسبت های پیش رو در این ماه تصریح کرد: سعی کرده ایم تا برای مناسبت هایی همچون رحلت امام راحل و همچنین نیمه خرداد برنامه هایی را در سطح استان و شهرستان گرگان داشته باشیم تا به وسیله این برنامه بتوانیم قبل از حماسه بزرگ 24 خرداد آمادگی لازم را در این زمینه داشته باشیم.

وی با ابراز این برنامه اضافه کرد: از جمله برنامه های شاخصی که در نیمه خرداد و در روز شهادت امام موسی کاظم (ع) برگزار می شود، دسته روی مردم به سوی امام زاده عبدالله است.

حجت الاسلام قندهاری بیان داشت: کسانی که در این انتخابات به فکر سازش با استکبار جهانی هستند باید بدانند الگوهای ما در این کشور امامان و پیامبر اکرم (ص) است و همچنین باید بدانند که ما اهل سازش و ایجاد رابطه نادرست نیستیم.

وی عنوان داشت: با توجه به شرایط کشور و منطقه می طلبد تا حضور مردم در این انتخابات پررنگتر باشد و مطمئنا پیش بینی های مقام معظم رهبری در رابطه با حضور پر شور مردم درست است و مردم ایران بار دیگر حماسه ای بزرگ را خلق خواهند کرد.

رئیس شورای هماهنگی استان افزود: یک انتخاب پر شکوه باید با انتخاب با دقت انجام شود و با انتخاب شایسته سعی شود تا زمام امور جامعه به دست کسی برسد که بتواند کشور را به سمت جامعه ای اسلامی به پیش ببرد.