دولتی تشکیل می دهم که اتفاقات گذشته در آن نیفتد

به گزارش خبرنگار مهر محمد غرض کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در برنامه "با دوربین" که امشب از شبکه یک سیما پخش شد با بیان این که از قبل از انقلاب فعالیت های سیاسی خود را شروع کرده افزود: مهم ترین اتفاقی که در نظام اسلامی رخ داده این است که دولت هایی که آمده اند خدمت گذار بوده اند و زحمات زیاد کشیده اند نسل ما انقلاب کرد جنگید و سازندگی کرد محصول کارها به صورت فیزیکی بسیار مطلوب بود یعنی آمار و ارقام خوب ارائه دادیم.

وی با بیان این که حکومت باید ارزش پول ملی را حفظ کند افزود: حکومت ها در تثبیت ارزش پول ملی غفلت کرده اند سازندگی بدون مهار تورم پایدار نیست. امروز هر چیزی را از خارج وارد می کنیم این یعنی جیب فقرا روز به روز خالی تر می شود.

غرضی ادامه داد: کشوری که اشتغال نداشته باشد فقیر است. این که اتومبیل داشته باشند و سفر نوروزی بروند و موبایل داشته باشند ولی ارزش پول ملی کم شده باشد خوب نیست.

وی در ادامه به تفاوت دولت های موفق و ضعیف اشاره کرد و گفت: تورم پایین اشتغال بالا یعنی دولت موفق. تورم همراه اشتغال یعنی دولت بدی نیست. تورم بدون اشتغال یعنی دولت قابل قبول نیست.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان این که بزرگان گذشته همه زحمت کشیده اند افزود: ولی آنها اصول کشورداری را رعایت نکرده اند. از جیب فقرا غفلت کرده اند یک موضوع اساسی که الان وجود دارد این است که اشتغال در کشور سرنگون شده چون تولید سرنگون شده است چرا تولید سرنگون شده چون تورم بالای 20 درصد موجود است. در دنیا هزینه سرمایه گذاری یک الی دو درصد است در صورتی که در کشور ما این رقم بسیار بالاست.

غرضی با اشاره به این که صدها کارخانه هزاران سوله و ده ها هزار آدم در گذشته به تولید روی آوردند افزود: اما متاسفانه هیچ اثری از آنان نیست تولید باید تداوم داشته باشد ما برای صنعت نساجی بسیار هزینه کرده ایم ولی هیچ اثری از نساجی نیست. دلیل این که تولید از بین می رود این است که هزینه سرمایه گذاری بالا رفته است بسیاری مواقع دولت برای کمک کردن به تولید پول داده زمین داده آب داده دلار دولتی داده ولی همه آنها یک مدتی کار کردند و رفتند.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان این که هر چیزی در داخل تولید می کنیم قیمت تمام شده اش گران تر از مشابه خارجی اش است افزود: وقتی اشتغال نباشد جوان بیکار می شود. جوان بیکار نمی تواند ازدواج کند و این تبدیل به معضل برای کشور می شود.

غرضی ادامه داد: تورم دو آسیب دارد یکی این که جیب فقرا را خالی می کند و دیگری این که جیب اغنیا را پرتر می کند که هر دو اینها برای کشور گرفتاری درست می کند. بدون حل موضوع تورم هر مشکلی در کشور باشد قابل حل نیست. موضوع فرهنگ انسجام سیاسی، کشورداری، احزاب همه اینها در گرو حل مشکل تورم است.

وی ادامه داد: من به عنوان کسی که اقتصاد کشور را خوب می شناسم می گویم در این کشور کارهای زیادی انجام داده ام در نظام مهندسی در گازرسانی در وزارت پست در دوره جنگ ولی چرا آن موقع این کارها را انجام می دادم برای اینکه به دولت تکیه نکردم. وقتی برویم سراغ مردم و هزینه خدمات را از آنها بگیریم مشکل تورم حل می شود.

غرضی با بیان این که نسل جوان با من آشنایی ندارد افزود: ولی نسل گذشته یادشان هست که شبکه تلفن فرسوده بود که الان تبدیل شده به پیشرفته ترین. در این راه ما از کیسه دولت استفاده نکردیم الان نزدیک 105 میلیون مشترک تلفن داریم که این ها جزء سوابق کاری من محسوب می شود.

وی در ادامه به جمهوریت نظام اسلامی اشاره کرد و گفت: تا وقتی کار به مردم واگذار نشود هزینه دولت از درآمد بیشتر می شود. برای این کار تصمیم من این است در صورتی که شما مردم به من رای بدهید دولتی تشکیل بدهم که اتفاقات گذشته در آن نیفتد.

غرضی با بیان این که هر دولتی آمده مسئولین دولت قبل را خانه نشین کرده گفت: کسی آمده یک جایی 8 سال کار را یاد گرفته ولی وقتی دولت عوض می شود رفیق ستادی دولت جدید می آید امیدوارم دولت بعدی از این روش استفاده نکند. دولت مکلف است قوانین را تغییر بدهد نه آدم ها را. آدم ها وقتی عوض می شوند کشور سست می شود در حالی که کشور به تجربه این افراد نیاز دارد.

وی با اشاره به این که از اول انقلاب تا کنون نزدیک 320 استاندار عوض شده افزود: یعنی سالی 30 استاندار که حداکثر متوسط تغییر یک استاندار در هر 2.5 سال یک نفر و حداقل آن در هر 1.5 سال یک نفر است شما خودتان تصور کنید که خانه تان را به اندازه یک و نیم سال اداره کنید بعد یکی دیگر بیاید آن را اداره کند. همین طور در مورد یک کارخانه در اصل نتیجه بزرگ شدن تهران به خاطر این تغییرات است که این روش ها در دنیا منسوخ شده است.

غرضی با بیان این که هر استان باید جوابگوی مردم استان خود باشد افزود: این درست نیست که همه تهران نشین شوند ما باید 30 شهر مثل تهران داشته باشیم. راه حل آن هم این که استاندار طبق قانون توسط وزیر کشور تعیین می شود ولی اگر شما به من رای بدهید من استاندار هر استانی را به رای ملت می گذارم یعنی به مدت چهار سال می تواند استاندار باشد در صورتی که 70 یا 80 درصد رای مردم را اخذ کند.

وی ادامه داد: البته برای استاندار یک شرط می گذارم این که ذهنیت تجزیه طلبی نداشته باشد چون در صورت داشتن این ذهنیت از همین الان معزول است. من در صورت پیروزی در انتخابات اختیارات رئیس جمهور را حتما به استاندار واگذار می کنم در این صورت ظرف 20 الی 30 سال آینده می توانیم 30 شهر مثل تهران داشته باشیم.

غرضی با انتقاد از واگذاری سمت های دولتی به اعضای ستادهای کاندیداها گفت: این که ستادی تشکیل بدهم و بعد مسئولان ستاد وزیر و استاندار شوند در شأن نیست هرکسی چنین روشی را به کار برده شکست خورده است. باید کسانی در راس کار باشند که بتوانند کار معنادار بکنند نه کسانی که روابط معنادار دارند.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: اینکه دولت ها اعتبار اجتماعی قابل دوام گیر نیاوردند به خاطر این است که با ستادهایشان کار کرده اند دولتی که با ستاد کار کند بنیه اجتماعی اش کم است و مردم با آن نظام و حکومت فاصله می گیرند.

غرضی با بیان این که در 22 بهمن 57 ، 98.2 درصد آرا داشتیم افزود: امروز چقدر باید فعالیت کنیم تا مردم پای صندوق ها بیایند؟ چرا مردم فاصله می گیرند؟ برای این که آنها آسیب می بینند. برای این که دلار یک ریالی در سال 1299 تبدیل شده است به دلار 3500 تومانی در سال 1392 لذا مردم باید به دولتی رای بدهند که تورم ندارد پیشنهاد من این است که به غرضی رای ندهید به دولتی رای بدهید که تورم را صفر کند.

وی با انتقاد از عدم به کارگیری جوان ها ادامه داد: جوان ها می توانند کشور را توسعه بدهند اقتدار ملی را ارتقا بخشند جنگ نظامی اقتصادی و تکنیکی انجام دهند. جوانان ما توانایی تکنیکی بسیار بالایی دارند که باید از این توانایی ها استفاده بهینه ای شود.

وی ادامه داد: اگر 55 میلیون پای صندوق رای بیایند دو خاصیت دارد اول این که دولت که روی کار بیاید مردم می گویند همه به دولت ضد تورم رای داده اند خاصیت دوم این که آمریکایی ها بیشتر منصرف می شوند از این که در ایران اغتشاش درست کنند.

وی با بیان این که کشور ما در طول تاریخ هرگز مستعمره نشده است افزود: کشور ما هرگز دچار عاقبت کشورهای همسایه نیز نشده است لذا برای استفاده از تمام استعدادها به دولت پاسخ گو نیاز داریم. دولت های گذشته همگی خدمتگزار بودند ولی من دولت پاسخ گو تشکیل خواهم داد دولت پاسخ گو بایستی جانب مردم را بگیرد و از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کند.

کاندیدای انتخابات با بیان اینکه باید از گذشته درس بگیریم افزود: مدیریت اداری سیاسی بسیار ضعیف عمل کرده و قانون اجباری خوب عمل نکرده است. قانون علاوه بر تایید مجلس باید تاییدیه عامه را نیز داشته باشد و توسط مردم مورد استقبال قرار گیرد. این کشور همه چیز دارد باید از این فرصت استفاده شود.

وی ادامه داد: مردم مالیات می دهند در حالی که این پول در جاهای دیگر هزینه می شود و این به نفع کشور نیست. مردم مایوس می شوند سرمایه ملی آسیب می بیند. به نظر من این روش های گذشته باید تغییر کند.

غرضی در ادامه به کارنامه اجرایی گذشته خود پرداخت و گفت: 2 مثال از شبکه گاز و مخابرات. این شبکه ها در گذشته خیلی ضعیف بوده و یا اصلا نبوده اما امروز نزدیک 22 میلیون مشترک گاز و 105 میلیون مشترک تلفن داریم در این طرح ها مردم مشارکت کردند احساس کردند شبکه مخابرات به نفعشان است. مردم وقتی دیدند مفید است استفاده کردند هرچند به مخابرات نیز اشکالاتی دارم که اگر مردم رای بدهند آن ها را بیان خواهم کرد.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در ادامه به مقوله صنعت خودروسازی اشاره کرد و گفت: از صنعت اتومبیل کشور مردم استقبال خوبی نمی کنند احساس می کنند پولشان هدر می رود من هم به صنعتگران و قطعه سازان درود می فرستم و می گویم اگر می خواهید خیر دنیا را داشته باشید حتما رضایت مشتری را جلب کنید.

وی در پایان ادامه داد: بعد از این 50 سال اگر نتوانیم کل ضعف و قضایای مربوط به این دوران را حل کنیم بسیار بد است لذا اگر شما بزرگان به من رای دهید شروع می کنم به تشکیل دولت ضد تورمی و تعیین مصداقی برای حل مشکلات کشور.