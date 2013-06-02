فاصله از گفتمان انقلاب موفقیت ها را متوقف می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی عصر یکشنبه در جمع مردم کرمان در خانه شهر، یکی از بحث های اساسی بین پیامبران و دشمنان آنها را از همان ابتدا پیرامون حکومتداری و هدایت جامعه دانست و گفت: در قرآن نیز آمده است که دعوای مخالفان برای هدایت مناسبات سیاسی و حکومتداری در جامعه است.

وی گفت: بسیاری از کسانی که امروز در مقابل انقلاب ایستاده اند نیز به همین دلیل است و ماباید گفتمان انقلاب را در مناسبات خود برای جهانیان تعریف کنیم و گفتمان انقلاب اسلامی این است که خدا رب است و ملت ما نیز از 50 سال گذشته به رهبری روحانیت و امام پرچم را بلند کرده و برای آن پایداری نموده است و ما نیز براعتقادات خود پافشاری کرده و در این راه هیچ حزن و اندوهی نداریم.

جلیلی تصریح کرد: امروز روز به روز وعده های الهی محقق می شود و ما ثابت کرده ایم که می توانیم در مقابل قدرت های استکباری بایستیم و استقامت و پایداری کنیم و دشمن نیز اعتراف کرده است که ایران یک قدرت است.

این کاندیدای ریاست جمهوری ابراز داشت: ما به دلیل همراهی مردم و پشتیبانی آنها این موفقیت ها را به دست آورده ایم و در یک موضع قدرتمند هستیم و اگر اینگونه نبود آنهمه قدرت در مقابل ما قرار نمی گرفت.

تهدید از بیرون و تردید از درون شعار استکبار/کمال گفتمان انقلاب ولایت مطلقه فقیه است

وی تهدید از بیرون و تردید از درون را شعار استکبار اعلام کرد و افزود: امروز دشمن تلاش می کند تا شبهه افکنی کند و کاری را که از طریق حمله نظامی و فشارهای نظامی نتوانسته دنبال کند می خواهد که باتحریم و ایجاد تردید محقق کند و با تردید از این طرق به اهداف خود برسد و امروز ما در پشت خیمه های دشمن هستیم و عده ای با تردید می خواهند که ما را برگردانند.

جلیلی افزود: ما در شکوفایی هستیم و در مسیر تمدن سازی انقلاب اسلامی قرار داریم و الگوی انقلاب را صادر می کنیم و اگر موفقیتی داشته ایم در پرتو گفتمان انقلاب بوده است.

وی اظهارداست: هر زمانی که از گفتمان انقلاب که کمال آن در ولایت مطلقه فقیه است فاصله گرفته ایم موفقیت های ما متوقف شدند و همانگونه که رهبری ارزیابی کردند ما امروز در موقعیت خیبر قرار داریم و این یک ارزیابی دقیق و کارشناسی است و ایجاد تهدید از سوی دشمنان نیز بخاطر همین موقعیت است و این موفقیت ها بخاطر مردمی مومن است که به گفتمان انقلاب باور داشتند.

جلیلی گفت: نقطه قدرت ما اندیشه دینی است و الگوی ولایت فقیه هنری داشت که استعدادهای مردمی ما را آزاد کرد و اگر این ظرفیت ها در زمینه های دیگر آزاد شود و توزیع امکانات عادلانه باشد پیشرفت در عرصه های مختلف حاصل می شود.

وی افزود: هرکس رای بیاورد باید بتواند از ظرفیت احاد مختلف مردم استفاده کند و ما امروز ظرفیت ها و امکانات زیادی در کشور داریم و نیروی انسانی خوبی نیز وجود دارد و دولت باید این دو گروه را در یک مناصبات عادلانه بهم نزدیک کند.

این کاندیدای ریاست جمهوری ادامه داد: دولت آینده باید ماشین دولت را به راه اندازد ولی تاکنون یا کند و یا متوقف بوده است و بر طبق مطالبات رهبری بعد از حماسه سیاسی در انتخابات آزاد شدن تمام ظرفیت های مادی، انسانی، نرم افزاری و سخت افزاری کشور باعث ایجاد حماسه اقتصادی می شود . وی تصریح کرد: آنچه رهبری مطالبه کردند باید برای همه آنها برنامه ریزی و اجرایی کرد تا حماسه اقتصادی شکل بگیرد.

وی علت گرانی را بیشتر بودن نقدینگی نسبت به کالا دانست و اظهار داشت: راه حل این مشکل آن است که تولید بیشتر از پول باشد ولی امروز ظرفیت های تولید را در کشور به کار نگرفته ایم و در همین استان کرمان ظرفیت های معدنی و کشاورزی زیادی وجود دارد که به آنها توجه شود.

واردات کالاهای غیر ضروری ضربه ای به صنعت داخلی

جلیلی تصریح کرد: وقتی می توانیم کالایی را در داخل تولید کنیم نباید همان کالا را از خارج وارد کرد و امروز ما فقط سالانه 11 میلیارد دلار برای واردات کشاورزی و دامی مصرف می کنیم که اگر همین پول در بحث کشاورزی مصرف شود ظرفیت های عظیمی آزاد خواهد شد.

وی واردات کالاهای غیر ضروری را موجب ضربه زدن به صنعت داخلی دانست و اظهار داشت: ما از طرفی کالاهای غیر ضروری را وارد کشور می کنیم برای انها از طریق رسانه تبلیغات هم می کنیم و در حالیکه صنعتگر داخلی از کار باز می ماند و در لاین صورت برای تولید فرجام و سرانجام مشخصی وجود ندارد.

جلیلی با انتقاد از خام فروشی در کشور تصریح کرد: باید حداکثر ظرفیت افزوده را از کالاها ببریم که نتیجه آن ایجاد اشتغال و کنترل تورم است و جز مطالبات رهبری است و حمایت از تولید داخلی در دستور کار ماست.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در دولت های گذشته تصریح کرد: باید در مناسبات اقتصادی شفافیت کاملا مشخصی داشته باشیم اگر این شفافیت در محیط اقتصادی ایجاد نشود حتما دچار مشکل خواهیم شد.

لزوم راه اندازی بانک های اقتصادی

وی ایجاد بانکهای اطلاعاتی اقتصادی در کشور را یکی از راه حل های شفافیت در مناسبات اقتصادی دانست و افزود: اگر اطلاعات اقتصادی در بانک های اطلاعاتی وجود داشته باشد مفاسد اقتصادی به حداقل می رسد و با همین ساز و کارها می توان از بسیاری از فسادها جلوگیری کرد.

جلیلی ادامه داد: اینکه یک فرد با کارت بازرگانی مقدار زیادی کالا وارد کشور کند و مالیات هم ندهد و کارت بازرگانی نیز متعلق به کس دیگری باشد توزیع عادلانه منابع نیست و در نظام مالیاتی نیز کسانی که هزاران برابر کارمندان و کارگران سرمایه دارند مالیات نمی دهند که این امر در نتیجه وجود یکسری دستورالعمل ها و حفره های ایجاد شده است.

ادامه داد: سیستم ما باید به گونه ابی باشد که افراد صالح در آن فعالیت کنند و اگر فرد ناصالح نیز وارد سیستم شد نتواند عملی انجام دهد و اگر سیستم دقیق بانکی وجود داشت مفاسد اقتصادی مشخص می شد.

لزوم اصلاح ساختار دولت/حماسه سیاسی نیازمند گام های سیاسی است

ادامه داد: حماسه اقتصادی نیازمند گام های اقتصادی است و هنر امام این بود که به مردم اعتماد کرد و ظرفیت های انسانی را براساس گفتمان انقلاب و اسلام آزاد کرد و همه ما باید بعد از حماسه سیاسی در انتخابات 24 خرداد به دنبال یک حماسه بزرگ اقتصادی با اصلاح ساختار دولت باشیم.

وی ادامه داد: تاکنون گام های موثری برداشتیم و به موفقیت های زیادی رسیده ایم و اگر تهدیدهای دشمنان ما را دچار تردید نکند تحریم را به فرصت تبدیل خواهیم کرد و همانگونه که امروز ایران یک قدرت منطقه ای است با شکوفایی در عرصه های اقتصادی و سیاسی ظرفیت های بزرگتری خواهیم داشت.

