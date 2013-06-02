تقدیر از فعالیت رسانه های لرستان در زمینه انتخابات/ بستر خلق حماسه سیاسی فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شریعت نژاد عصر یکشنبه در جلسه ستاد انتخابات استان با اشاره به در پیش بودن سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) اظهار داشت: همه ایام سال در ایران اسلامی متعلق به امام خمینی(ره) است اما این روزها فرصت خوبی برای بازخوانی اندیشه های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی است.

وی همچنین به سالگرد آغاز رهبری امام خامنه ای اشاره کرد و بیان داشت: رهبر معظم انقلاب نعمتی الهی برای ملت ایران است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان تصریح کرد: طی 24 سال گذشته رهبر انقلاب به شایستگی سکان هدایت امور را در دست داشته و موجب اقتدار روز افزون ملت ایران در دنیا شده اند.

شریعت نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری جلسات هفتگی ستاد انتخابات اشاره کرد و گفت: با توجه به نزدیک شدن به ایام انتخابات تعداد جلسات ستاد و همچنین جلسات کمیته زیر مجموعه این ستاد افزایش می یابد.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت حضور رسانه های گروهی برای اطلاع رسانی از روند فعالیتها بیان داشت: خوشبختانه با فعالیت رسانه ها فضای آرام و مطلوبی بر استان حاکم است.

رئیس ستاد انتخابات استان لرستان از مطبوعات و خبرگزاریها به خاطر اطلاع رسانی موثر و مطلوب تقدیر کرد و بیان داشت: اصحاب رسانه به عنوان نمایندگان افکار عمومی از بدنه مردم هستند و امیدواریم همین روند مطلوب را تا زمان انتخابات استمرار دهند.

شریعت نژاد با اشاره به تلاشهای دست اندرکاران انتخابات برای برگزاری انتخاباتی گسترده و باشکوه، ابراز امیدواری کرد که با همکاری رسانه ها شاهد خلق حماسه سیاسی ملت ایران در انتخابات پیش رو باشیم.