به گزارش خبرنگار مهر غلامعلی حداد عادل کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در برنامه امشب گفت و گوی ویژه خبری که از شبکه دو سیما پخش شد اظهار داشت: ملت ایران با انقلاب اسلامی تاریخ ساز خودش آرمان های بلندی داشت که در طول 34 سال بعد از انقلاب توانست توفیقات بزرگی را بدست آورد و الگویی برای سایر کشورها در جهان اسلام شود.

وی افزود: ملت برای انقلاب اسلامی جان فشانی کرده و جان جوانانشان را فدا کرده اند و این انقلاب تجلی بارز حق ملت برای اداره کشور است.

حداد عادل با بیان این که مردم انتظار دارند و شان آنهاست که کشور در تراز واقعی خود قرار بگیرد. ما تا به امروز توفیقات زیادی داشتیم اما مشکلاتی نیز وجود دارد.

وی خاطر نشان کرد: مردم به دنبال کسی هستند که مشکلات کشور را شناخته و راه حلی برای حل آن داشته باشد. مردم رئیس جمهوری می خواهند که صداقت داشته باشد همکاران او پاک دست باشند. کسی که عدالت را گسترش دهد تبعیض قائل نشود و خاصه خرجی نکند.

حیات سیاسی و اجتماعی خودم را با نهضت امام شروع کردم/ به لحاظ سیاسی و اجتماعی فرزند این نهضت هستم

حداد عادل با بیان این که وقتی امام خمینی (ره) نهضت خود را شروع کرد من دانش آموز سال آخر دبیرستان بودم گفت: حیات سیاسی و اجتماعی خودم را با نهضت امام شروع کردم و به لحاظ سیاسی و اجتماعی فرزند نهضت حضرت امام(ره) هستم.

وی با بیان اینکه بنده در طول 34 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تنها به فکر این بودم که کشور به چه چیزی نیاز دارد گفت: به نظر من نجات کشور در این دو کلمه، تقوا و تدبیر خلاصه می شود و شعار بنده نیز در این دوره از انتخابات دولت تقوا و تدبیر است که از آیات قرآن و احادیث برگرفته شده است.

رعایت تقوا و تدبیر مانع شکل گیری فساد 3 هزار میلیاردی می‌شد

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان این که حکومت حضرت علی (ع)، امام خمینی و سیره رهبری تقوا و تدبیر است گفت: اگر این دو موضوع را رعایت میکردیم مسائلی که در یکی دو سال اخیر اتفاق افتاد مانند فساد 3 هزار میلیاردی رخ نمی داد.

غلامعلی حداد عادل در برنامه امشب گفت و گو ویژه خبری در شبکه دو سیما در خصوص رئوس برنامه های خود برای اداره کشور گفت: یکی از برنامه های من در صورت توفیق پیروزی در انتخابات ثبات مدیریت است.

وی با بیان این که وقتی یک مدیر لایق باشد مدتی را نیاز دارد تا کار را شناخته اجرا کرده و نتیجه بگیرد خاطر نشان کرد: چرا یک وزیر و یا یک مدیر در عرض یک سال عوض شود اگر آن فرد لایق نبوده چرا انتخاب شده است و اگر لایق بود چرا تغییر می کند.

حداد عادل با انتقاد به برکناری برخی از وزرا تنها سه ماه به پایان عمر دولت باقی مانده و یا برکناری وزیر خارجه در حین مذاکره با طرف خارجی گفت: ثبات مدیریت یک امر مهم برای اداره کشور است.

تصمیم های عقلانی و منطقی اعتماد مردم به حکومت را بر می‌گرداند

وی همچنین با اشاره به تصمیم های عقلانی در امور کشور گفت: تصمیم های عقلانی و منطقی اعتماد مردم به حکومت را بر می‌گرداند.

حدادعادل گفت: بنده در صورت پیروز شدن در انتخابات هیچ پروژه و طرح عمرانی را برای افتتاح منتظر حضور خود نمی گذارم چرا که لزومی ندارد برای افتتاح طرح ها و پروژه ها رئیس جمهور حضور داشته باشد.

وی با بیان این که بنده هیچ پروژه نیمه کاری را برای تبلیغات افتتاح نمی کنم افزود: یکی از تعجبات من همیشه این بوده است که در تلویزیون مشاهده می کنم که در قالب جشنواره ها و همایش های مختلف لوح تقدیر به یکدیگر می دهند که این سوال در ذهن مردم پیش می آید که مسئولان با این همه مشغله کی وقت دارند تا فکر و تدبیر کنند.

حداد عادل با اشاره به مهمترین دغدغه های مردم در حال حاضر گفت: در چهار دوره نمایندگی ام در مجلس و با حضور در جمع های مختلف مردم، شاهد این هستم که مردم از گرانی ها تورم و بیکاری شکایت دارند که دولت باید به این موضوعات مهم توجه نماید.

قدم اول در عرصه اقتصاد بازگرداندن ثبات و آرامش به بازار و تثبیت قیمت هاست

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به این که در مهار تورم دو برنامه کوتاه مدت و بلند مدت داریم گفت: قدم اول در عرصه اقتصاد بازگرداندن ثبات و آرامش به بازار و تثبیت قیمت هاست که اگر این پیام از جانب دولت به بازار منتقل شود جلوی خیلی از اقدامات گرفته می شود.

وی اظهار داشت: اگر بنده رئیس جمهور شوم نمی گذارم دولت برای کسری بودجه خلق پول کند تا تورم در بازار ایجاد شود.

رئیس مجلس هفتم با اشاره به بحث ایجاد حماسه اقتصادی در کشور گفت: حماسه اقتصادی در کوتاه مدت با ثبات اقتصادی و بازگشت آرامش به بازار انجام می گیرد و باید قیمت ارز ثابت شود.

حدادعادل افزود: نکته دیگر در این خصوص موضوع مدیریت تقاضای ارز و عرضه آن است چرا که تقاضا و عرضه باید با هم بخواند.

بی‌انضباطی مالی دولت در شرایط تحریم های غرب غیر قابل تحمل است

وی در خصوص مدیریت تقاضا گفت: انضباط مالی اگر در دولت حاکم شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. نمی شود کشوری داشته باشیم که تحت فشار تحریم های فلج کننده غرب باشد و از سوی دیگر در کشور شاهد بی انضباطی مالی باشیم.

حداد عادل با اشاره به آغاز سهمیه بندی بنزین در مجلس هفتم اظهار داشت : این قانون را مجلس تصویب و دولت نیز اجرا کرد؛ در آن سال مصرف بنزین در کشور 70 میلیون لیتر در روز بود در حالی که تولید بنزین داخلی 40 میلیون لیتر بود.

وی افزود: اگر سهمیه بندی بنزین اجرا نمی شد امروز به جای 70 میلیون لیتر 130 میلیون لیتر مصرف بنزین در کشور داشتیم در حالی که با سهمیه بندی بنزین توانستیم مصرف سوخت را مدیریت کنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: در جریان تصویب این قانون بنده با این که رئیس مجلس بودم اما مانند یک مسئول اجرایی در تلاش بودم به طوری که خبرنگاران از من می پرسیدند آیا شما نگران رای خود نیستید؟ که من در پاسخ می‌گفتم تاکید بر اجرای این قانون دارم حتی اگر به ضرر خودم باشد، الیته مردم خدمتگزار خود را می شناسند.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با انتقاد از واردات بی رویه خودروهای لوکس و تجملی به کشور گفت: در یکی دو سال اخیر خودروهای لوکس زیادی وارد کشور شده اند که اگر تدبیر انجام می شد این اتفاق نمی افتاد.

حدادعادل با اشاره به این که بنده در دولت خودم بر تولید ملی تاکید می کنم گفت: مردم را تشویق به استفاده از کالاهای داخلی کرده و تولید کنندگان را نیز تشویق به افزایش کیفیت کالاها خواهم کرد.

در سفرهای خارجی به جای پرکردن هواپیما از خانواده‌ام بازرگانان را با خود می‌برم

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان این که دستگاه دیپلماسی کشور باید دغدغه صادرات داشته باشد گفت: اگر توفیق داشتم و رئیس جمهور شدم در سفرهای خارجی به جای این که هواپیما را از خانواده ام پر کنم به جای آن بازرگانان و صادرکنندگان را برای تجارت به کشورهای مختلف خواهم برد و سعی می کنم در دولتم صادرات غیرنفتی را زیاد کرده و مانع از خام فروشی شوم.

وی همچنین خطاب به کشاورزان و روستاییان اظهار داشت: یکی از مواردی که می توان برای کشور تامین ارز کنیم صادرات محصولات کشاورزی است چرا که کیفیت محصولات کشاورزی کشورمان را حتی محصولات اروپایی نیز ندارند.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به وجود 3 هزار چشمه در استان لرستان گفت: با وجود این ظرفیت می توانیم به کشورهای حوزه خلیج فارس که از فرانسه آب وارد می کنند از ایران آب صادر کنیم.

حدادعادل در ادامه افزود: در برنامه بلند مدت خود و برای غلبه بر گرانی و تورم اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی را پیگیری می کنم قانونی که در مجلس هفتم تصویب شد و به قول رهبر معظم انقلاب این قانون یک هوای تازه در کشور است.

وی افزود: بانک ها یکی از مشکلات کشور هستند و تقریبا همه وزرای سابق اقتصادی به این موضوع اذعان دارند.

وی با بیان این که بانک ها به جای این که یک بنگاه پولی باشند به بنگاه های اقتصادی تبدیل شده اند گفت: بانک ها پول مردم را می گیرند در ازایش 20 درصد سود می دهند اما با تاسیس شرکت های اقتصادی 100 درصد سود از فعالیت های اقتصادی به دست می آورند.

بانک ها به موج تورم می‌افزایند/ متاسفانه هر مغازه و کسب و کاری پس از 6 ماه به شعبه یکی از بانک‌ها تبدیل می‌شود

وی با بیان این که بانک ها به موج تورم می افزایند گفت: امروز شاهد آن هستیم که هر مغازه و کسب و کاری که در یک خیابان می بینید 6 ماه بعد تبدیل به شعبه پر زرق و برق بانک شده است.

حدادعادل گفت: در صورتی که رئیس جمهور شوم یک معاونت به اسم تولید و اشتغال ایجاد خواهم کرد تا از مدیریت جزیره ای جلوگیری کنم تا این اتفاق نیفتد که یک شب معاون وزیر اعلام کند روغن با قیمت ارز مبادله ای توزیع می شود و شب بعد معاون اول رئیس جمهور بگوید روغن را با ارز مرجع می دهیم.

حدادعادل همچنین در خصوص تعامل بین قوا اظهار داشت: در بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تنها فردی هستم که یک دوره ریاست مجلس شورای اسلامی را برعهده داشته ام. در طول این مدت هم با دولت اصلاحات و هم با دولت احمدی نژاد کار کرده ام.

کارنامه قابل قبول بنده در ریاستم بر مجلس را مقام معظم رهبری با بیاناتشان تایید فرمودند

وی گفت: روش من روشی بود که هرجا پای حقوق ملت و شان مجلس و اجرای قانون در میان بود ذره ای کوتاهی نکردم اما در جایی که حق خودم مطرح بود به مصلحت کشور صبر کردم و کارنامه قابل قبول بنده در ریاستم بر مجلس را مقام معظم رهبری با بیاناتشان تایید فرمودند.

وی گفت: روغن کاری روابط دولت و مجلس هم دلی است که بنده تجربه این کار را دارم.

این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در رابطه با بحث سیاست خارجی و موضوع هسته ای گفت: اولین شعار ما در انقلاب استقلال بود و با هر دولتی که بخواهیم رابطه داشته باشیم شرط ما این است که استقلال ما را محترم شمارد و هر رابطه ای که استقلال ما را مخدوش کند را قبول نداریم.

وی با بیان این که نه ظلم می کنیم و نه ظلم می پذیریم گفت: ما با انقلاب اسلامی می خواهیم یک الگوی جدید را به وجود آوریم.

آماده مذاکره با هر کشوری هستیم به شرط این که به چشم استقلال و احترام به ما نگاه کند

حداد عادل با بیان این که قدرت ما در سیاست خارجی صداقت، منطق و عدالت ماست گفت: آماده مذاکره با هر کشوری هستیم به شرط این که به چشم استقلال و احترام به ما نگاه کند.

وی افزود: آمریکایی های زمانی بر روی میز مذاکره مقابل ایران می نشینند که بدانند ملت ایران مقابل تحریم و فشار آن ها کوتاه نیامده است و ما زمانی حرفی برای گفتن داریم که بتوانیم مقاومت کنیم و ملت ما استقلال و عزتش را به خاطر فشار اقتصادی از دست نمی دهد.

حداد عادل در خصوص برنامه های دولتش برای آموزش و پرورش و فرهنگیان گفت: معتقدم هر اصلاحی که می خواهد در کشور انجام شود باید از آموزش و پرورش آغاز شود. بنده در مجلس هفتم تلاش زیادی برای افزایش حقوق معلمان داشتم.

حدادعادل همچنین در خصوص انتقاد پذیری در مقابل دیگران نیز گفت: وقتی رئیس مجلس بودم هر چهارشنبه با خبرنگاران از همه طیف ها نشست خبری داشتم و خود این موضوع مصداق امر به معروف مردم به مسئولان از طریق رسانه هاست.

در صورت کسب اعتماد مردم در انتخابات هر یک ماه یکبار به مردم گزارش عملکرد دولت می‌دهم

وی افزود: در صورتی که توفیق پیروزی در انتخابات را داشته باشم در دولتم هر ماه یک بار با رسانه ها جلسه خواهم داشت و به مردم نیز گزارش عملکرد بکماهه دولت را در گفت و گوی نلویزیونی ارائه خواهم کرد.

حداد عادل در پایان خطاب به جوانان گفت: من به جوانان قول می دهم که نهضت ازدواج آسان را در کشور برگزار کنم و این موضوع بسیار مهم بوده و جوانان می توانند آن را از من مطالبه کنند.