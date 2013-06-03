نقص فنی هواپیما و تشکیل دالان هواداران

به گزارش خبرنگار مهر، سفر محسن رضایی به گلستان درحالی عصر یکشنبه انجام شد که قرار بود وی ساعت 16 در گرگان حضور داشته باشد که خبر نقص فنی هواپیما و بازگشت دوباره به فرودگاه مهرآباد، شنیده شد، و سرانجام این پرواز حدود ساعت 17 و 30 دقیقه در فرودگاه گرگان به زمین نشست.

رضایی نیز در آغاز سخنرانی خود درباره نقص فنی هواپیما گفت: هواپیمای ما در وسط راه دچار نقص فنی شد و مجبور به برگشت شدیم.

وی اظهار داشت: قلب من در گلستان می تپد، گلستان نیز جزوی از ایران است و همه جای ایران تهران نیست، با رفع نقص فنی، عازم منطقه شدیم.

برنامه تبلیغاتی محسن رضایی به نام جشن هواداران در سایت تفریحی باباطاهر گرگان و در یک محوطه روباز برگزار شد .

اجرای انواع موسیقی زنده محلی

قبل از حضور رضایی در این جشن، بازار موسیقی سنتی و نواحی استان گلستان گرم شد و هنرمندان اقوام مختلف گلستانی شامل ترکمن، سیستانی، کتول و آذریها، گروه موسیقی نجوای کتول و گروه ساوالان آذری در این مراسم به اجرای برنامه پرداختند.

قبل از ورود این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، برگه هایی بین حاضرین پخش شد تا به سوالاتی که توسط مجری برنامه در خصوص برخی امکانات و استعدادهای گردشگری گلستان مطرح شده بود، پاسخ داده و سپس بر اساس قرعه به 10 برنده این مسابقه جوایزی اهدا شد.

رونمایی از کتاب قاصد سرزمین هیرکانیا

شرکت فراز ره آورد کاسپین گلستان که همکار برگزار کننده این مراسم بود قبل از ورود رضایی از کتاب (قاصد سرزمین هیرکانیا) رونمایی کرد که این کتاب در واقع معرفی اصناف گردشگری گلستان بود که در کنار معرفی جاذبه های گردشگری هر شهرستان، اصناف برتر هر شهرستان نیز در حوزه گردشگری معرفی شده است تا گردشگران دسترسی راحت تری به نقشه جاذبه ها داشته باشند.

عبور رضایی از دالان هواداران

با حضور رضایی در سایت باباطاهر گرگان، جمعی از جوانان و حامیان با درست کردن تونلی از هواداران ودادن شعارهایی در حمایت از رضایی از این نامزد استقبال کردند.



قبل از سخنرانی رضایی، سرهنگ گیلانی رئیس ستاد تبلیغات انتخابات رضایی در گلستان گفت: این استان در سالهای دور سرزمین طلای سفید بود، اما به دلیل مشکلاتی که برای کشاورزان بوجود آمد دیگر کشاورزان انگیزه ای برای کشت پنبه ندارند .

وی اظهار داشت: ملت شهید پرور گلستان از ابتدای انقلاب گوش به فرمان امام راحل بوده و بعد از رحلت ایشان نیز همواره یار و یاور رهبری معظم انقلاب بودند و ما از حضرتعالی می خواهیم که دوباره مانند زمان جنگ به جوان ها اعتماد کنید و از بین آن ها باکری ها و زین الدین ها را پیدا کنید و مملکت رابسازید .

سپس رضایی به سخنرانی پرداخت و ایجاد سازمان عالی اقتصاد، مبارزه با گرانی و تورم، درست کردن رابطه دولت با ملت، ایجاد دولت اخلاقی، توجه به فرهنگ و اقتصاد و ... از جمله محورهای سخنان وی بوده است.

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زهرا خورشیدکلایی