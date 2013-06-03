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۱۳ خرداد ۱۳۹۲، ۹:۰۷

عابدی مطرح کرد:

80 درصد حاضران در مراسم اعتکاف گناوه جوانان بودند

80 درصد حاضران در مراسم اعتکاف گناوه جوانان بودند

گناوه - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره تبليغات اسلامي گناوه از حضور 80 درصدي جوانان گناوه در مراسم اعتکاف امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علي عابدي با اشاره به اهميت مسئله اعتکاف اظهار داشت: همه ساله مراسم معنوي اعتکاف با حضور اقشار مختلف مردم به ويژه جوانان برگزار مي شود که نشانگر عمق اعتقادت و باورهاي مردم به معارف اسلامي است.

سرپرست اداره تبليغات اسلامي گناوه اذعان داشت: 900 نفر در مراسم اعتکاف 92 شرکت داشتند که 80 درصد آن جوانان بودند.

حجت الاسلام عابدي ادامه داد: برخلاف تلاش دشمنان در به کارگيري شيوه هاي مختلف جهت دور کردن جوانان از مسائل ديني همه ساله شاهد حضور بيشتر جوانان در مراسم معنوي اعتکاف و ساير برنامه هاي فرهنگي و مذهبي هستيم.

کد مطلب 2068853

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