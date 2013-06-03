80 درصد حاضران در مراسم اعتکاف گناوه جوانان بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علي عابدي با اشاره به اهميت مسئله اعتکاف اظهار داشت: همه ساله مراسم معنوي اعتکاف با حضور اقشار مختلف مردم به ويژه جوانان برگزار مي شود که نشانگر عمق اعتقادت و باورهاي مردم به معارف اسلامي است.

سرپرست اداره تبليغات اسلامي گناوه اذعان داشت: 900 نفر در مراسم اعتکاف 92 شرکت داشتند که 80 درصد آن جوانان بودند.

حجت الاسلام عابدي ادامه داد: برخلاف تلاش دشمنان در به کارگيري شيوه هاي مختلف جهت دور کردن جوانان از مسائل ديني همه ساله شاهد حضور بيشتر جوانان در مراسم معنوي اعتکاف و ساير برنامه هاي فرهنگي و مذهبي هستيم.