پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي از اهداف اصلي نيروي انتظامي است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جواد بنی عامریان شامگاه یکشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات استان کردستان در سنندج، اظهار داشت: يکي از اهداف اصلي نيروي انتظامي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي است و براي تحقق اين مهم و جلوگيري از آسيب هايي که زمينه ساز بروز جرايم است، همکاري، هم انديشي و تعامل تمامي سازمان ها، نهادها و آحاد مردم لازم و ضروري است.

وي افزود: تمام توفيقات ما در عرصه ارتقاء امنيت به واسطه حضور مردم در عرصه هاي اجتماعي است چرا که هر جا که مردم در موضوعات فرهنگي و اجتماعي نقش آفريني و حضور پررنگي داشته اند ما در اين زمينه ها موفق عمل کرده و چالش خاصي نداشته ايم.

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي کردستان با اشاره به اينکه تامين منافع ملي باعث ارتقاء امنيت در جامعه و به تناسب آن کاهش آسيب هاي اجتماعي مي شود، ادامه داد: طی چند سال اخیر ناجا سعی داشته با تشکیل پلیس های تخصصی مانند پلیس فتا به اهداف خود برسد که در این زمینه نیز تاکنون موفق عمل کرده است.

بنی عامریان به فلسفه تشکیل پلیس فتا اشاره کرد و یادآور شد: رشد قارچ گونه جرایم در حوزه فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور مانند کلاهبرداری های اینترنتی، جعل داده ها و عناوین و سرقت اطلاعات از مهمترین دلایل تشکیل فتا در نیرو انتظامی کشور بود.

وی بیان کرد: تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و گروه ها، هک و نفوذ به سامانه های رایانه ای و اینترنتی، هرزه نگاری و جرایم اخلاقی و جرایم سازمان یافته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از دیگر دلایل تشکیل پلیس تخصصی فتا است.

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي کردستان گفت: توسعه روز افزون زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و افزایش کاربران و استفاده کنندگان از اینترنت و سایر فناوری های اطلاعاتی، ارتباطی و مخابراتی نظیر خطوط تلفن های ثابت و همراه، شبکه های دیتای کشوری و محلی، ارتباطات ماهواره ای از دیگر دلایلی است که لزوم ایجاد و توسعه ساز و کاری برای برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را توجیه می کند.

بنی عامریان اظهار داشت: همچنین توسعه خدمات الکترونیک در کشور نظیر دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک و سایر خدمات از این دست نیز لزوم ایجاد پلیسی تخصصی در مجموعه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را برای تامین امنیت و مقابله با جرایمی که در این فضا به وقوع می پیوندند، آشکار می کند.