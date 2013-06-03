به گزارش خبرنگار مهر از شهرکرد، محمدحسین صفار هرندی عصر یک شنبه در جمع مردم شهرکرد در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه تحریمها موجب خود ساختگی کشور میشود، اظهار داشت: نیروهای متخصص کشور بسیاری از کالاهایی که وارد کشور میشده است بدل زدهاند و هم اکنون در کشور تولید میشود و نیاز ما به خارج قطع شده است.
وی ادامه داد: سرعت علمی و تکنولوژی در کشور به خاطر تحریمها افزایش پیدا کرده است و خود غربیها اعتراف کردهاند که اعمال تحریمها در خصوص ایران اشتباه بوده و این مهم موجب شده است که ایران مستحکمتر شود.
محمدحسین صفار هرندی یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران برکات بسیاری داشته است و بسیاری از کشورهای اسلامی هم اکنون نسخه مقاومت را از ایران گرفتهاند و اینکه کشور سوریه توانست مقاومت کند و در مقابل دشمنان ایستادگی کند به خاطر این است که مقاومت را از ایران یاد گرفته رفتهاست.
وی اذعان داشت: انقلاب اسلامی هم اکنون به نقطه ای رسیده است که ترس و هراس در دل دشمنان ایجاد کرده است و به راحتی نمیتوان این کشور را به دست هر کسی داد.
محمدحسین صفار هرندی یادآور شد: کشور به این عظمت و با اقتدار و این دامنه تاثیر را نمیتوان به آدمهای بیبوته سپرد و آدمی که بخواهد خودش را از تیر رس حادثه دور کند به درد کشور نمیخورد و دشمنان تا هستی را نگیرند راضی نمیشوند. میخواهیم رئیس جمهور انتخاب کنیم و باید فردی شجاع انتخاب شود تا کشور پیشرفت کند و کسی که با هر تشر دشمن مریض میشود صلاحیت هدایت سکان کشتی انقلاب را که امید ملتهای بسیاری شده است را ندارد و باید رئیس جمهور پیام رسانی امام را داشته باشد و کسی که پیام انقلاب و پیام نجات بخش را دریافت نمیکند صلاحیت رئیسجمهور شدن را ندارد.
وی اظهار داشت: انتخابات ریاست جمهوری یعنی اینکه به استقبال وضعیتی رفتن که سرنوشت چهار سال، هشت سال و حتی چهل سال دیگر را برای کشور رقم میزند و انتخابات میتواند سرنوشت چهارسال، هشت سال و... را به خوبی رقم بزند یا اینکه برعکس.
سر کرده جریان انحرافی در همان ابتدا کم آورده بود
وی یادآور شد: انتخابات محیطی است برای به ظهور نشاندن شهامت افراد بزرگ برای رسیدن به خواستههای بزرگ یا به عرصه رساندن آدمهای بی بخار و بیبوته که هنر اصلی آنها وطن فروشی است. فاصله بین عزت و ذلت فاصله بسیار کوتاهی است.
وی در ادامه با اشاره به شاخص های انتخاب فرد اصلح و شایسته، تاکید کرد: کسی که میخواهد مجری قانون شود باید با همه وجود ایمان به حقانیت حاکمیت دین داشته باشد و بعضیها همین نیامده میگویند ما کم آوردهایم و آن ادمی که خوشبختانه صلاحیتش پذیرفته نشده و همه این آدم را به عنوان سر کرده جریان انحرافی در همه کشور میشناسند بر گشته و میگوید دوره حاکمیت اسلام و اسلامگرایی به پایان رسیده؛ این ادم میخواست رئیس جمهور کشور شود.
وی بااشاره به شاخصه دوم برای انتخاب ادامه داد: باید ببینیم کسی که میخواهد عهدهدار مقام دوم کشور شود نگاهش با مقام نخست کشور که ما او را نایب امام زمان میشناسیم چگونه است.
محمدحسین صفار هرندی اذعان داشت: در اداره کشور اگر رئیس جمهور بخواهد جای پایش را به رخ مقام اول بکشاند آنجا مشکل ایجاد میشود و اگر رئیس جمهور بخواهد صندلیش را در کنار صندلی رهبر بگذارد و نگاهش این باشد که من یکی و رهبر یکی آنجا مشکل ایجاد میشود.
وی گفت: رهبری به مسئولان میگوید که بیایند نظر دهند در جلسات مختلف مشورت میشود و صحبت میشود دیدگاهها مطرح میشود و در پایان جلسه جمع بندی می شود و تصمیم گرفته میشود و بعد از جلسه کسی بیجا میکند که بیاید حرف دیگری بزند و وقتی تصمیم اتخاذ شده است کسی حق ندارد قضاوت شخصی خودش را را ملاک عمل قرار دهد.
وزیر ارشاد دولت نهم در ادامه گفت: اگر کسی رفته پیش رهبری و گفته من به خودم نمیبینم که توانایی اداره کشور در این شرایط سنی و کهولت سن داشته باشم و رهبری هم تائید میکند و میگویند من هم همین برداشت را راجع به شما دارم، این میشود حجت چرا باید کار متفاوت انجام شود.
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