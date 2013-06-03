لفته حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمک خدا و کمک بازیکنان پاس به همراه دعای پدر و مادر و همسر و بچه‌ام باعث که در یک دیدار حساس گلی بسیار حساس را به ثمر برسانم و دل مردم خوب همدان را شاد کنم.

مهاجم تیم فوتبال پاس با بیان اینکه قبل از آغاز بازی این احساس را داشتم که گل خواهم زد، عنوان داشت: وقتی این گل را زدم گویی بر روی ابرها در حال پرواز بودم و مانند روزی که در فولاد خوزستان قهرمان شدیم در پوست خود نمی‌گنجیدم.

وی افزود: وقتی برای بازی با مس سرچشمه همدان را ترک کردیم به بازیکنان و مربی تیم، مجتبی خورشیدی گفتم که ما برای مساوی به سرچشمه نمی‌رویم و تنها از این بازی برد می‌خواهیم اما شرایط در این بازی به علت هوای سنگین شهر بسیار سخت بود.

لفته حمیدی همچنین درباره بازی پلی‌آف لیگ برتر برابر ذوب‌آهن اصفهان گفت: ما همیشه برای تمام بازی‌ها برای برد می‌رویم اگر قسمت باشد که صعود کنیم قطعا این اتفاق می‌افتد ما بازیکنان با غیرت و با شرافتی را در پاس داریم.

مهاجم پاس همدان درباره مشکلات مالی پاس بیان کرد: به هر که می‌گوییم که تا به اینجا تنها 30 درصد از قراردادهای خود را گرفته‌ایم خنده‌اش می‌گیرد، شما به خوبی می‌دانید که با شرایط موجود کشور و تورم گذران زندگی بسیار سخت است.

وی همچنین تاکید کرد: مردم خوب همدان و مسئولان این شهر و هر کسی که در این میان دستی به آتش دارد اگر می‌خواهند پاس به لیگ برتر صعود کند باید کمک کنند.

حمیدی همچنین گفت: پاس استحقاق این را داشت که با 10 امتیاز اختلاف مستقیم به لیگ برتر صعود کند چون همه بازیکنان ما لیگ برتری و با تجربه هستند اما همه می‌دانند در فوتبال ایران مسائل مالی تا چه اندازه تاثیرگذار است اما باز هم غیرت این بازیکنان است که به اینجا رسیدیم.

وی در پایان اضافه کرد: می‌خواهیم با شکست ذوب‌آهن اصفهان و صعود به لیگ برتر خوشحالی مردم همدان را دو چندان کنیم چراکه واقعا همدان مستحق داشتن یک تیم در لیگ برتر است.

وی گفت: همدان به غیر از فوتبال دلخوشی ندارد و حیف است که این شهر در لیگ برتر تیم نداشته باشد.