تماشاگران اراکی هویت این شهر را زیر سئوال بردند

علیرضا خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بازی برابر میلاد نور مرکزی روال خوبی را شروع کردیم و حتی دو داور و ناظر خوب لیگ برتری قضاوت و نظارت این بازی را برعهده داشتند.

مشاور فنی تیم فوتسال علیصدر همدان با بیان اینکه پیش‌بینی جوسازی در این بازی را کرده بودیم، عنوان داشت: در این بازی حاشیه‌هایی به وجود آمد که در شان فوتسال ما نبود و در این بازی اراکی‌ها مدیرعامل تیم ما را کتک‌ زدند.

وی افزود: نیمه اول با تساوی یک بر یک به پایان رسید اما در ادامه کار به دلیل بی احترامی و فحاشی‌ها نیمه دوم با 45 دقیقه تاخیر آغاز شد و این موضوع برای تیم ما که در شرایط بدنی خوبی قرار داشت اصلا خوب نبود.

خسروی همچنین گفت: ما می‌دانستیم که بازیکنان اراک در نیمه دوم قطعا کم خواهند آورد ولی این تاخیر 45 دقیقه در آغاز نیمه دوم باعث ریکاوری و بهتر شدن شرایط بدنی این تیم شد.

مشاور فنی تیم فوتسال علیصدر همدان درباره حواشی این بازی عنوان کرد: بعضی از تماشاگران اراکی هویت شهر اراک را زیر سئوال بردند و واقعا در شان مردم این شهر و استان نیست که رسم مهمان‌نوازی را به این شکل ادا کنند.

وی همچنین گفت: بعضی از مسئولان اراکی حاضر در سالن که می‌توانستند جو بازی را آرام کنند تنها دست روی دست گذاشته بودند و نگاه می‌کردند اما واقعا سه امتیاز و برد تا چه اندازه ارزش دارد؟ باید بخاطر یک برد از الفاظ و حرکات غیر ورزشی استفاده کنیم و ارزش‌های اخلاقی را زیر پا بگذاریم؟

خسروی ادامه داد: از نظر فنی تیم علیصدر از تیم فوتسال میلاد نور مرکزی سر بود و اگر این بازی در شرایط عادی انجام می‌شد قطعا نتیجه ای دیگر رقم می‌خورد و تنها این تیم با حاشیه‌سازی و بر هم زدن تمرکز داوری توانست علیصدر را شکست دهد.

وی همچنین با اشاره به بازی هفته جاری برابر شاهین لردگان گفت: باخت برابر میلاد نور مرکزی باعث شد که بازی هفته جاری را هم از دست بدهیم چراکه در این بازی 3 بازیکن اصلی و خوب خود را از دست دادیم.

خسروی عنوان کرد: از مسئولان فدراسیون و کمیته فوتسال خواهش می‌کنم نگذارند چنین جو خطرناکی برای داورها ایجاد شود شاید اگر در روز بازی با میلاد نور مرکزی، نتیجه دیگری غیر از باخت ما رقم می‌خورد ما زنده از سالن خارج نمی‌شدیم.

مشاور فنی تیم فوتسال علیصدر همدان در پایان گفت: شرایط نیم فصل اول و دوم با یکدیگر بسیار متفاوت است تمام تیم‌ها در نیم فصل دوم تقویت شده‌اند اما ما تنها یک جای خالی برای جذب بازیکن داریم و تا به حال بازیکنی که به دردمان بخورد پیدا نکرده‌ایم.

علیصدر در هفته یازدهم با نتیجه سه بر دو از تیم فوتسال میلاد نور مرکزی شکست خورد.

این تیم پنجشنبه 16 خرداد در قالب هفته دوازدهم میزبان شاهین لردگان است که این بازی ساعت 16 در ورزشگاه ششهزار نفری انقلاب همدان برگزار می‌شود و تماشای بازی برای علاقه‌مندان رایگان است.