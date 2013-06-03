11 واحد صنعتی در استان قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه در مراسمی با حضور محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور، علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی، احمد عجم استاندار قزوین، مجید نادری معاون برنامه ریزی استانداری، بهره برداری از 11 واحد صنعتی و تولیدی در استان قزوین آغاز شد.



این واحدها شامل شرکت مخازن گاز آسیاناما تولید کننده مخازن سی ان جی، با ظرفیت 390 هزار عدد در سال، توسعه شرکت هفت الماس با 286 میلیارد ریال سرمایه گذاری و تولید 504 هزارتن ورق گالوانیزه، نورد آریان فولاد با ظرفیت تولید 200 هزارتن شمش فولادی، ذوب آهن آریان فولاد با ظرفیت 300 هزار تن میلگرد، قیر کیمیا با ظرفیت دو هزار و 400 تن انواع قیر، روغن پایه و گچ صنعتی، ساتک تولید توربو کمپرسور با

ظرفیت 48 دستگاه، شرکت آگلا پارت تولید دو میلیون قطعه فولی موتور خودرو، نفیس نخ با ظرفیت تولید 14 هزار و 400 تن انواع نخ پلی استر، نگین دانه الماس با تولید 48 هزارتن انواع خوراک دام و آبزیان، انرژی پروتئینی شایان با تولید 100 هزارتن فرآوری های دانه های روغنی، آراشیمی پارس با تولید یک هزار و 200 تن محصولات بهداشتی و فرش فخار یزد با تولید 12 هزار و 250 مترمربع فرش ماشینی است که با اعتباری بالغ بر 841 میلیارد تومان است.



با افتتاح طرح های یاد شده زمینه اشتغال یک هزار و 570 نفر در مناطق مختلف استان فراهم شد.