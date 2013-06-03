دستگیری 13 خرده‌ فروش مواد مخدر در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ مختار شیر محمدی، در زنجان از اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده از حیث مواد مخدر در شهرستان‌های زنجان خبر داد و افزود: در این طرح 13 خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

وی، با بیان اینکه یکی از معضلات اساسی و اجتماعی در جوامع قاچاق مواد مخدر، توزیع و مصرف آن است، گفت: بی‌گمان این پدیده در جامعه اثرات منفی بر جای گذاشته و باعث بروز بسیاری از جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان تصریح کرد: در راستای تامین انتظارات مردم استان طرح پاکسازی مناطق آلوده از حیث مواد مخدر با همکاری ماموران انتظامی در زنجان اجرا شد.

سرهنگ شیر محمدی، هدف از اجرای این طرح را برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر و معتادان پرخطر اعلام کرد و افزود: همچنین با اجرای این طرح پنج معتاد پرخطر نیز دستگیر شدند.

وی، تاکید کرد: از این متهمان مقداری انواع مواد مخدر، آلات و ادوات استعمال مواد کشف شده و اقدامات قانونی صورت گرفته است.

کشف 4.5 کیلوگرم تریاک در کیسه برنج در زنجان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر زنجان، از کشف 4.5 کیلوگرم تریاک در داخل کیسه برنج در استان خبر داد.

سرهنگ مختار شیر محمدی تاکید کرد: 4.5 کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه‌ای در داخل کیسه برنج جاسازی شده بود توسط ماموران مبارزه با مواد مخدر زنجان کشف شد.

وی ، گفت: متهم به نام «ت.ر» ساکن استان البرز تریاک را در وزن‌های بالا تهیه و به شهرستان زنجان منتقل و توزیع می‌کرده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان، با بیان اینکه ماموران در ادامه تحقیقات خود دریافتند متهم قصد دارد محموله 4.5 کیلویی را در پوشش خانواده وارد زنجان کند، ادامه داد: به دنبال این اطلاع، سه تیم ویژه تشکیل و پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار

دادند.

سرهنگ شیر محمدی یادآور شد: بلافاصله پس از اطلاع از خبر، ماموران با انجام کار اطلاعاتی موفق به شناسایی متهم و تحت نظر گرفتن وی شدند.

وی، با بیان اینکه در بازرسی از متهم دستگیر شده 4.5 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد، تصریح کرد: متهم به دادسرا معرفی و از آن طریق با قرار مناسب روانه زندان شد.